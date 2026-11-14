صحة حمص تضبط أجهزة ومعدات طبية في مركز يعمل دون ترخيص‏

حمص-سانا

ضبطت مديرية صحة حمص، اليوم السبت، أجهزة ومعدات طبية في مركز صحي ‏بقرية الربوة في ريف حمص الغربي، خلال جولة رقابية كشفت عن عمل المركز دون ‏ترخيص وممارسته أنشطة طبية مخالفة، وشملت المضبوطات حواضن أطفال ‏وغواصة وأجهزة مخبرية وكرسي عمليات.‏

وأوضح مدير صحة حمص خالد الحمصي في تصريح لـ سانا، أن الضبط جاء خلال ‏جولات إشرافية ورقابية تنفذها المديرية على المنشآت الصحية الخاصة والعامة، ‏بمشاركة فرق دائرة المنشآت الطبية وضبط الجودة والمتابعة، وبالتنسيق مع دوائر ‏المديرية.‏

وبين الحمصي أن الإجراءات القانونية تختلف حسب طبيعة المخالفة، وتصل في ‏حالة المنشآت غير المرخصة إلى الإغلاق بقرار من المحافظة ومصادرة محتوياتها.‏

وتأتي هذه الجولات في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية والتحقق من ‏التزامها بالضوابط والتراخيص المعتمدة، ما يسهم في حماية المرضى وضمان تقديم ‏الخدمات الطبية ضمن المعايير الصحية والقانونية النافذة.‏