صحة حمص تضبط أجهزة ومعدات طبية في مركز يعمل دون ترخيص‏

حمص-سانا
ضبطت مديرية صحة حمص، اليوم السبت، أجهزة ومعدات طبية في مركز صحي بقرية الربوة في ريف حمص الغربي، خلال جولة رقابية كشفت عن عمل المركز دون ترخيص وممارسته أنشطة طبية مخالفة، وشملت المضبوطات حواضن أطفال وغواصة وأجهزة مخبرية وكرسي عمليات.
وأوضح مدير صحة حمص خالد الحمصي في تصريح لـ سانا، أن الضبط جاء خلال جولات إشرافية ورقابية تنفذها المديرية على المنشآت الصحية الخاصة والعامة، بمشاركة فرق دائرة المنشآت الطبية وضبط الجودة والمتابعة، وبالتنسيق مع دوائر المديرية.
وبين الحمصي أن الإجراءات القانونية تختلف حسب طبيعة المخالفة، وتصل في حالة المنشآت غير المرخصة إلى الإغلاق بقرار من المحافظة ومصادرة محتوياتها.
وتأتي هذه الجولات في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية والتحقق من التزامها بالضوابط والتراخيص المعتمدة، ما يسهم في حماية المرضى وضمان تقديم الخدمات الطبية ضمن المعايير الصحية والقانونية النافذة.