وزارة الصحة تبحث خطة الاستجابة ضد مرض شلل الأطفال في دير الزور

دمشق-سانا

بحثت وزارة الصحة مستجدات حملات التلقيح ضد مرض شلل الأطفال في محافظة دير الزور، وخطة الاستجابة الميدانية، والإجراءات المتخذة للحد من انتشار المرض في المحافظة، وذلك خلال اجتماع موسّع عقدته لجنة الاستجابة لشلل الأطفال في سوريا، بحضور وزير الصحة مصعب العلي، وبمشاركة عدد من المديرين المركزيين ومديري الصحة في المحافظات السورية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الدراسات الاستراتيجية بمجمع ابن النفيس في دمشق، تناول خطة الاستجابة الوطنية المعتمدة، والتدابير الصحية اللازمة للتعامل مع هذا المرض، بوصفه حالة طوارئ وطنية تمسّ الصحة العامة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة التدخلات الميدانية وتوحيد الجهود على المستوى الوطني.

الخطة الوطنية الشاملة تستند إلى ثمانية مرتكزات

واستعرض مدير مديرية الأمراض السارية وغير السارية، ياسر الفروح، خلال الاجتماع، الخطة الوطنية الشاملة التي أعدّتها غرفة الطوارئ في مركز طوارئ الصحة العامة، موضحاً أنها تستند إلى ثمانية مرتكزات أساسية تشمل: التنسيق، والترصد والمخابر والتدبير السريري، واللقاح، واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتواصل في المخاطر ومشاركة المجتمع، والإمداد، والجاهزية والتواصل الحكومي، وإدارة المعلومات.

كما ركّزت المناقشات على أهمية تكثيف حملات التوعية الصحية وتوسيع نطاق الرسائل الموجهة إلى الأهالي، بهدف تشجيعهم على تلقيح أطفالهم واستكمال جميع الجرعات المقررة، بما يعزز الوقاية من الفيروس ويسهم في الحد من انتشاره.

وكانت وزارة الصحة سجلت في الـ 12 من شهر تشرين الثاني الجاري إصابة جديدة بمرض شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المنطقة إلى ثلاث، مؤكدةً تكثيف إجراءات الاستجابة الصحية للحد من انتشار الفيروس وحماية الأطفال من مخاطره.