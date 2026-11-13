 الصحة العالمية: تغير المناخ يهدد بعودة أمراض اختفت في شرق المتوسط

أنطاليا-سانا‏

حذّرت منظمة الصحة العالمية من احتمال عودة أمراض إلى الظهور في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد أن تراجعت أو اختفت في السابق، وذلك نتيجة تداعيات تغير المناخ، وما يصاحبه من موجات حر وعواصف رملية ونقص في المياه، داعيةً إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية للتعامل مع هذه المخاطر المتزايدة.

وقال مدير إدارة البرامج والمسؤول المكلف في المنظمة، أدهم إسماعيل، في ‏تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ‌‏”كوب 31″: إن تغير المناخ أصبح أحد العوامل المسببة للأمراض المعدية وغير ‏المعدية، مشيراً إلى تزايد ظهور أمراض في المنطقة كان يُعتقد أنها اختفت.

وشدد إسماعيل على ضرورة التحرك العاجل دون انتظار بيانات مثالية، لمواجهة ‏التأثيرات الصحية للتغير المناخي.

دعوة إلى تعزيز الأنظمة الصحية

وأشاد إسماعيل بإدراج تركيا ملف الصحة ضمن أجندة مؤتمر “كوب 31″، داعياً إلى ‏تطوير أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود، وتأمين تمويل مستدام لتنفيذ خطط ‏التكيف الوطنية مع تغير المناخ.

ولفت إلى أن الأردن والمغرب وتونس بدأت اتخاذ خطوات في هذا المجال، بينما يسير ‏الصومال والعراق على المسار نفسه.

وأوضح أن النزاعات والنزوح في منطقة شرق المتوسط يزيدان الضغوط على الأنظمة ‏الصحية الهشة، ويحدّان من قدرة المستشفيات على استيعاب موجات اللاجئين ‏والنازحين، ما يرفع مخاطر انتشار الأمراض.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأممية ‏والمبادرات المجتمعية، لتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة لمواجهة هذه التحديات، ‏معتبراً أن مؤتمر “كوب 31” يشكل فرصة لدفع الجهود في هذا الاتجاه.

وانطلقت الإثنين الماضي أعمال مؤتمر “كوب31″، في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة ‏رؤساء دول ومسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن منظمات المجتمع ‌‏المدني، ‏وأكاديميين من أنحاء العالم لبحث السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغير ‏المناخي.