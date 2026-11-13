وزير الصحة: دمشق ستستضيف اجتماعات البورد العربي ومؤتمر الكفاءات الصحية العربية ‏

القاهرة-سانا

أعلن وزير الصحة مصعب العلي أن دمشق ستستضيف اجتماعي الهيئة العامة والمكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي) في آذار عام 2027، والمؤتمر الثالث للكفاءات الصحية العربية عام 2028.

وأوضح العلي عبر منصة “X ” اليوم الخميس، أنه شارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث نقل صوت سوريا وأكد دورها في الأمن الصحي والعمل الصحي العربي المشترك، كما شارك بصفته نائباً لرئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عن دولة المقر الدائم، في أعمال مؤتمر الكفاءات واجتماع الهيئة العامة للمجلس.

وأشار إلى أن الاجتماعات أقرت استثناءً يتيح للأطباء السوريين المقيمين داخل سوريا، والدارسين في برامج البورد العربي، تسديد الرسوم بالليرة السورية لمدة ثلاث سنوات.

وأكد وزير الصحة استمرار العمل على تعزيز الحضور السوري في المؤسسات الصحية العربية، وتسهيل مسيرة الكوادر الطبية الوطنية.

وكانت اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب وأعمال مؤتمر الكفاءات الصحية العربية انطلقت ‏الثلاثاء الماضي واختتمت اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وزراء الصحة في الدول العربية، لبحث القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الصحية.