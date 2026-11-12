الصحة تسجل إصابة ثالثة بشلل الأطفال في الميادين وتؤكد تكثيف الاستجابة

دمشق-سانا



سجلت وزارة الصحة السورية إصابة جديدة بمرض شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المنطقة إلى ثلاث، مؤكدةً تكثيف إجراءات الاستجابة الصحية للحد من انتشار الفيروس وحماية الأطفال من مخاطره.



وشددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، على أن التلقيح يمثل أولوية، داعيةً الأهالي إلى استكمال جرعات اللقاح الروتيني والحرص على تلقي أطفالهم الجرعات الإضافية خلال الحملات المعلنة، حتى لو سبق تلقيحهم، وفق الفئات العمرية والمناطق المستهدفة.



وأكدت أن الوصول باللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين والتعاون مع الفرق الصحية ضروريان لإنجاح الاستجابة، بالتوازي مع تعزيز الترصد والتقصي ومتابعة المخالطين، كما دعت إلى طلب الرعاية الصحية فور ظهور ضعف مفاجئ في أطراف الطفل أو فقدانه القدرة على المشي بعد أن كان قادراً عليه.



وكانت الوزارة أعلنت، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحد الماضي بحضور ممثلين عن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، تسجيل إصابتين بشلل الأطفال في منطقة الميادين، واستعرضت الإجراءات المتخذة للاستجابة لهما.



وفي إطار جهود الوقاية، أوضح مدير البرنامج الوطني للقاح في وزارة الصحة، الدكتور تركي الضاهر، في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تعمل على الحفاظ على خلو سوريا من مرض شلل الأطفال، من خلال تعزيز التلقيح الروتيني، وتطوير أنظمة الترصد الوبائي، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الوقاية من المرض.