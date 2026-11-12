وزير الصحة يبحث مع السفير الإندونيسي تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي، مع سفير إندونيسيا بدمشق لقمان حكيم سيرجار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك ، ولا سيما في القطاع الصحي، إلى جانب تنسيق الجهود والدعم المتبادل في المحافل الدولية.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس، أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز أطر الشراكة الصحية والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة في البلدين، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي ويعزز قدراته.

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، إمكانية إعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، لتكون إطاراً لتنظيم التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الصحية.

وكان وزير الصحة بحث في الواحد والعشرين من تشرين الأول الماضي، مع سفير ‏البرازيل بدمشق إدواردو ‏باربوزا، سبل تعزيز ‏التعاون في المجال الصحي بين ‏البلدين‎.‎