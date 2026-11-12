قطاع البصريات في سوريا.. تحديات تنظيمية ومطالب بتطوير المهنة‎  ‎

‎ ‎دمشق-سانا‏

يحظى قطاع البصريات في سوريا باهتمام متزايد، نظراً لدوره في دعم السلامة الصحية للمجتمع، في ظل الحاجة إلى تطوير الخدمات ‏البصرية المساعدة، والارتقاء بآليات تنظيم العمل وضبط الممارسة المهنية، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال‎.‎

وفي ظل تباين الآراء بشأن واقع ممارسة المهنة والتحديات التي تواجه أصحاب المحال واختصاصيي البصريات، تبرز الحاجة إلى ‏تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وضبط معايير الترخيص، وتحديد الحدود الفاصلة بين الاختصاصات البصرية والطبية، بما يسهم ‏في تنظيم العمل والارتقاء بجودة الخدمات‎.‎

‎الترخيص والمسار التنظيمي

كشفت مديرة إدارة السجلات والتراخيص في وزارة الصحة فلك عجرم، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن عدد محال النظارات ‏الطبية المرخصة أصولاً في سوريا يبلغ 119 محلاً، موضحة أن القرار التنظيمي الناظم للترخيص يشترط أن يكون صاحب ‏الترخيص من خريجي المعاهد التقانية باختصاص البصريات‎.‎

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الكشف على محال البصريات في الوزارة غيداء الحاجي، أن لجان الكشف تتحقق ميدانياً من مطابقة ‏الشروط المطلوبة في المحلات المتقدمة للترخيص، مشيرةً إلى أن الإجراءات تشمل التأكد من خلوها من أجهزة فحص النظر منعاً ‏للتعدي على اختصاص أطباء العيون‎.‎

قاعدة بيانات ومقترحات لتطوير التأهيل

أشار نائب رئيس جمعية البصريين السوريين وسيم الطباع إلى جملة من التحديات، أبرزها نقص الخريجين، ولا سيما خارج المدن ‏الرئيسية، وانتشار المحال غير المرخصة، مبيناً أن وزارة الصحة شكلت لجنة مشتركة لإجراء مسح للمحال وتسوية أوضاع التراخيص ‏القديمة، من خلال اعتماد حلول مرحلية تتيح الاستفادة من الفنيين الجدد وإشراكهم في المحال القائمة‎.‎

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية البصريين السوريين فادي البر، أن اللجنة المشكّلة تعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لحصر ‏أعداد الخريجين والمحال العاملة في القطاع، تمهيداً لدراسة أوضاعها ووضع آليات مناسبة لتسويتها، من خلال دورات تأهيلية ولجان ‏تقييم أو إتاحة مفاضلة خاصة في المعاهد التقنية إلى جانب العمل على إحداث معاهد للبصريات في المحافظات، وكلية للعلوم البصرية‎.‎

‎وأوضح أن المحال التي يديرها فنيو البصريات لا يحق لها إجراء الفحوصات البصرية أو وصف العدسات، إذ يقتصر دور الفني على ‏تجهيز النظارات وتركيبها وفق الوصفة الطبية المعتمدة، مع إحالة الحالات التي تتطلب قياسات تخصصية، مثل القرنية المخروطية ‏والعدسات اللاصقة، إلى المراكز الطبية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية لضبط المخالفات والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين‎.‎

‌‎تحديات ميدانية ونقص الكوادر المؤهلة

‎بدوره، أشار اختصاصي البصريات المقيم في ألمانيا دياب ظاظا إلى نقص الاختصاصيين وصعوبة العثور على كوادر مؤهلة في ‏مجالات البيع والفحص وقص العدسات، فضلاً عن قلة أعداد الخريجين المؤهلين، والصعوبات المرتبطة بشحن الأجهزة الحديثة ‏واستيرادها، إضافة إلى تراجع جودة بعض أنواع العدسات المتاحة، مقارنة بالمستويات المتوافرة في الدول المتقدمة‎.‎

‎ودعا ظاظا إلى تشديد الرقابة على النظارات المستوردة، وضبط معايير جودة العدسات ومحاليل العدسات اللاصقة وفق الاعتمادات ‏الدولية، إلى جانب تشجيع الطلاب على الالتحاق باختصاص البصريات، بما يسهم في معالجة النقص في الكوادر‎.‎

‎رؤية تنظيمية ومخاطر الممارسة العشوائية

‎من جانبه، دعا العامل في قطاع البصريات محمد خورشيد إلى ربط ممارسة المهنة بالحصول على الاختصاص المناسب والخضوع ‏للدورات التدريبية اللازمة، معتبراً أن تأسيس جمعية متخصصة بالبصريات يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وضبط الممارسة ‏المهنية، بالتعاون مع الجهات المعنية‎.‎

ولفت خورشيد إلى مخاطر انتشار النظارات غير المطابقة للمواصفات الطبية التي تباع على “البسطات” والمراكز التجارية، بدلاً من ‏الحصول عليها من المراكز المتخصصة، محذراً من دخول أشخاص غير مؤهلين إلى هذا المجال‎.‎

وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الأطباء والفنيين في إيصال أهمية الالتزام بالوصفة الطبية الصحيحة إلى المواطنين، ما يستدعي ‏تعزيز التوعية الصحية، ومساعدة المرضى على التمييز بين أنواع العدسات ومستويات جودتها واختيار النظارة المناسبة لاحتياجاتهم‎.‎

‎وكانت الجمعية السورية لأطباء العين وجمعية البصريين السوريين أقامتا في 30 تشرين الأول الماضي ندوة حوارية في غرفة تجارة ‏دمشق، ناقشت واقع قطاع البصريات والتحديات التي تواجه العاملين فيه، وسبل تنظيم المهنة وتطوير القوانين الناظمة لها، بما يسهم ‏في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية العينية والبصرية المقدمة للمرضى‎.‎