قطاع البصريات في سوريا.. تحديات تنظيمية ومطالب بتطوير المهنة‎  ‎

دمشق-سانا
يحظى قطاع البصريات في سوريا باهتمام متزايد، نظراً لدوره في دعم السلامة الصحية للمجتمع، في ظل الحاجة إلى تطوير الخدمات البصرية المساعدة، والارتقاء بآليات تنظيم العمل وضبط الممارسة المهنية، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في هذا المجال.
وفي ظل تباين الآراء بشأن واقع ممارسة المهنة والتحديات التي تواجه أصحاب المحال واختصاصيي البصريات، تبرز الحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وضبط معايير الترخيص، وتحديد الحدود الفاصلة بين الاختصاصات البصرية والطبية، بما يسهم في تنظيم العمل والارتقاء بجودة الخدمات.
الترخيص والمسار التنظيمي
كشفت مديرة إدارة السجلات والتراخيص في وزارة الصحة فلك عجرم، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن عدد محال النظارات الطبية المرخصة أصولاً في سوريا يبلغ 119 محلاً، موضحة أن القرار التنظيمي الناظم للترخيص يشترط أن يكون صاحب الترخيص من خريجي المعاهد التقانية باختصاص البصريات.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الكشف على محال البصريات في الوزارة غيداء الحاجي، أن لجان الكشف تتحقق ميدانياً من مطابقة الشروط المطلوبة في المحلات المتقدمة للترخيص، مشيرةً إلى أن الإجراءات تشمل التأكد من خلوها من أجهزة فحص النظر منعاً للتعدي على اختصاص أطباء العيون.
قاعدة بيانات ومقترحات لتطوير التأهيل
أشار نائب رئيس جمعية البصريين السوريين وسيم الطباع إلى جملة من التحديات، أبرزها نقص الخريجين، ولا سيما خارج المدن الرئيسية، وانتشار المحال غير المرخصة، مبيناً أن وزارة الصحة شكلت لجنة مشتركة لإجراء مسح للمحال وتسوية أوضاع التراخيص القديمة، من خلال اعتماد حلول مرحلية تتيح الاستفادة من الفنيين الجدد وإشراكهم في المحال القائمة.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية البصريين السوريين فادي البر، أن اللجنة المشكّلة تعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لحصر أعداد الخريجين والمحال العاملة في القطاع، تمهيداً لدراسة أوضاعها ووضع آليات مناسبة لتسويتها، من خلال دورات تأهيلية ولجان تقييم أو إتاحة مفاضلة خاصة في المعاهد التقنية إلى جانب العمل على إحداث معاهد للبصريات في المحافظات، وكلية للعلوم البصرية.
وأوضح أن المحال التي يديرها فنيو البصريات لا يحق لها إجراء الفحوصات البصرية أو وصف العدسات، إذ يقتصر دور الفني على تجهيز النظارات وتركيبها وفق الوصفة الطبية المعتمدة، مع إحالة الحالات التي تتطلب قياسات تخصصية، مثل القرنية المخروطية والعدسات اللاصقة، إلى المراكز الطبية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية لضبط المخالفات والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين.
تحديات ميدانية ونقص الكوادر المؤهلة
بدوره، أشار اختصاصي البصريات المقيم في ألمانيا دياب ظاظا إلى نقص الاختصاصيين وصعوبة العثور على كوادر مؤهلة في مجالات البيع والفحص وقص العدسات، فضلاً عن قلة أعداد الخريجين المؤهلين، والصعوبات المرتبطة بشحن الأجهزة الحديثة واستيرادها، إضافة إلى تراجع جودة بعض أنواع العدسات المتاحة، مقارنة بالمستويات المتوافرة في الدول المتقدمة.
ودعا ظاظا إلى تشديد الرقابة على النظارات المستوردة، وضبط معايير جودة العدسات ومحاليل العدسات اللاصقة وفق الاعتمادات الدولية، إلى جانب تشجيع الطلاب على الالتحاق باختصاص البصريات، بما يسهم في معالجة النقص في الكوادر.
رؤية تنظيمية ومخاطر الممارسة العشوائية
من جانبه، دعا العامل في قطاع البصريات محمد خورشيد إلى ربط ممارسة المهنة بالحصول على الاختصاص المناسب والخضوع للدورات التدريبية اللازمة، معتبراً أن تأسيس جمعية متخصصة بالبصريات يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وضبط الممارسة المهنية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
ولفت خورشيد إلى مخاطر انتشار النظارات غير المطابقة للمواصفات الطبية التي تباع على “البسطات” والمراكز التجارية، بدلاً من الحصول عليها من المراكز المتخصصة، محذراً من دخول أشخاص غير مؤهلين إلى هذا المجال.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الأطباء والفنيين في إيصال أهمية الالتزام بالوصفة الطبية الصحيحة إلى المواطنين، ما يستدعي تعزيز التوعية الصحية، ومساعدة المرضى على التمييز بين أنواع العدسات ومستويات جودتها واختيار النظارة المناسبة لاحتياجاتهم.
وكانت الجمعية السورية لأطباء العين وجمعية البصريين السوريين أقامتا في 30 تشرين الأول الماضي ندوة حوارية في غرفة تجارة دمشق، ناقشت واقع قطاع البصريات والتحديات التي تواجه العاملين فيه، وسبل تنظيم المهنة وتطوير القوانين الناظمة لها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية العينية والبصرية المقدمة للمرضى.