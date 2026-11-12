ذات الرئة.. 16,913 إصابة في سوريا خلال عشرة أشهر والوقاية تقلل مخاطر مضاعفاتها

دمشق-سانا
تتصدر الوقاية والتشخيص المبكر أولويات الحد من مضاعفات مرض ذات الرئة، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، في وقت تكثف فيه وزارة الصحة السورية جهودها لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية وتطوير برامج الترصد الوبائي والتوعية الصحية، تزامناً مع اليوم العالمي لذات الرئة الذي يصادف الـ 12 من تشرين الثاني كل عام.
وسجلت المشافي التابعة لوزارة الصحة 16,913 حالة إصابة بالمرض خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وفق مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في الوزارة ياسر الفروح، الذي أوضح لـ سانا أن بيانات الترصد الوبائي تظهر ارتفاع معدلات الإصابة خلال الأشهر الباردة.
وبيّن الفروح أن شهر شباط سجل العدد الأعلى بواقع 2,801 حالة، في حين انخفضت الإصابات خلال فصل الصيف إلى أدنى مستوياتها، مسجلة 970 حالة في آب، قبل أن تعاود الارتفاع مع بداية الخريف، لتبلغ 1,602 حالة في تشرين الأول.
أعراض تستدعي الانتباه
أوضح الفروح أن ذات الرئة يظهر عادة على شكل عدوى تنفسية حادة تتطور خلال عشرة أيام، وتترافق مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، والسعال، وضيق التنفس المتزايد، وألم واخز في الصدر يشتد عند التنفس العميق أو السعال، إضافة إلى القشعريرة والإرهاق العام.
وأشار إلى أن الحالات الشديدة، ولا سيما المصحوبة بصعوبة بالغة في التنفس، تستدعي دخول المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشدداً على أهمية عدم إهمال الأعراض التنفسية والمبادرة إلى طلب التقييم الطبي.
الوقاية والتشخيص المبكر
وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية، أكد الفروح ضرورة تهوية الغرف وتجديد الهواء بانتظام، ولا سيما خلال فصل الشتاء حيث يزداد إغلاق النوافذ واستخدام وسائل التدفئة، إلى جانب الالتزام بالتدابير الوقائية في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة واتباع آداب السعال.
وشدد على أهمية البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض للحد من انتقال العدوى، ومراجعة المراكز الصحية فور ظهور الأعراض التنفسية، وخاصة لدى الأطفال وكبار السن والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، نظراً إلى ارتفاع خطر تعرضهم للمضاعفات.
ولفت الفروح إلى أهمية اللقاحات المتوفرة ضد السلالات المنتشرة، مبيناً أن اللقاحات المعتمدة توفر الحماية من السلالات الفرعية المستهدفة عند تلقيها وفق التوصيات الصحية.
تعزيز جاهزية القطاع الصحي
وفي إطار الاستعداد للتعامل مع الزيادة الموسمية في الإصابات التنفسية، تعمل وزارة الصحة على رفع جاهزية المشافي والمرافق الصحية وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة، من خلال تشكيل غرفة طوارئ لضمان التنسيق والمتابعة المستمرة، والتخطيط المسبق للاحتياجات الصحية، وتأمين اللقاحات للفئات الأكثر عرضة للخطر.
وأضاف الفروح أن الإجراءات تشمل توفير الأدوية ومواد الوقاية الشخصية والعلاجات اللازمة للمرضى، وتعزيز خدمات التشخيص المخبري، وتفعيل برامج الترصد الوبائي وإدارة البيانات الصحية، فضلاً عن تطبيق تدابير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية لحماية الكوادر الطبية والمراجعين.
وأكد استمرار الوزارة في تطبيق السياسات والبروتوكولات الوطنية المعتمدة للتعامل مع الحالات، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية مرض ذات الرئة بأنه شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين، وتتسبب في امتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل والقيح، ما يعيق عملية التنفس، ويحد من وصول الأكسجين إلى الجسم.
ورغم أن المرض يصيب مختلف الفئات العمرية، فإن الأطفال دون الخامسة، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عاماً، والأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، يعدّون الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفاته، ما يجعل نشر الوعي الصحي والالتزام بإجراءات الوقاية والتشخيص المبكر عوامل أساسية للحد من آثاره الصحية.