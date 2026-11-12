ذات الرئة.. 16,913 إصابة في سوريا خلال عشرة أشهر والوقاية تقلل مخاطر مضاعفاتها

دمشق-سانا‏

تتصدر الوقاية والتشخيص المبكر أولويات الحد من مضاعفات مرض ذات الرئة، ولا سيما لدى ‏الفئات الأكثر عرضة للإصابة، في وقت تكثف فيه وزارة الصحة السورية جهودها لتعزيز ‏جاهزية المنشآت الصحية وتطوير برامج الترصد الوبائي والتوعية الصحية، تزامناً مع اليوم ‏العالمي لذات الرئة الذي يصادف الـ 12 من تشرين الثاني كل عام.‏

وسجلت المشافي التابعة لوزارة الصحة 16,913 حالة إصابة بالمرض خلال الأشهر العشرة ‏الأولى من عام 2026، وفق مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في الوزارة ياسر ‏الفروح، الذي أوضح لـ سانا أن بيانات الترصد الوبائي تظهر ارتفاع معدلات الإصابة خلال ‏الأشهر الباردة.‏

وبيّن الفروح أن شهر شباط سجل العدد الأعلى بواقع 2,801 حالة، في حين انخفضت ‏الإصابات خلال فصل الصيف إلى أدنى مستوياتها، مسجلة 970 حالة في آب، قبل أن تعاود ‏الارتفاع مع بداية الخريف، لتبلغ 1,602 حالة في تشرين الأول.‏

أعراض تستدعي الانتباه

أوضح الفروح أن ذات الرئة يظهر عادة على شكل عدوى تنفسية حادة تتطور خلال عشرة أيام، ‏وتترافق مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، والسعال، وضيق التنفس ‏المتزايد، وألم واخز في الصدر يشتد عند التنفس العميق أو السعال، إضافة إلى القشعريرة ‏والإرهاق العام.‏

وأشار إلى أن الحالات الشديدة، ولا سيما المصحوبة بصعوبة بالغة في التنفس، تستدعي دخول ‏المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشدداً على أهمية عدم إهمال الأعراض التنفسية والمبادرة ‏إلى طلب التقييم الطبي.‏

الوقاية والتشخيص المبكر

وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية، أكد الفروح ضرورة تهوية الغرف وتجديد الهواء بانتظام، ولا سيما ‏خلال فصل الشتاء حيث يزداد إغلاق النوافذ واستخدام وسائل التدفئة، إلى جانب الالتزام ‏بالتدابير الوقائية في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة واتباع آداب ‏السعال.‏

‏ ‏وشدد على أهمية البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض للحد من انتقال العدوى، ومراجعة ‏المراكز الصحية فور ظهور الأعراض التنفسية، وخاصة لدى الأطفال وكبار السن والحوامل ‏والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، نظراً إلى ارتفاع خطر تعرضهم للمضاعفات. ‏

ولفت الفروح إلى أهمية اللقاحات المتوفرة ضد السلالات المنتشرة، مبيناً أن اللقاحات المعتمدة ‏توفر الحماية من السلالات الفرعية المستهدفة عند تلقيها وفق التوصيات الصحية.‏

تعزيز جاهزية القطاع الصحي

وفي إطار الاستعداد للتعامل مع الزيادة الموسمية في الإصابات التنفسية، تعمل وزارة الصحة ‏على رفع جاهزية المشافي والمرافق الصحية وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة، من ‏خلال تشكيل غرفة طوارئ لضمان التنسيق والمتابعة المستمرة، والتخطيط المسبق للاحتياجات ‏الصحية، وتأمين اللقاحات للفئات الأكثر عرضة للخطر.‏

‏ ‏وأضاف الفروح أن الإجراءات تشمل توفير الأدوية ومواد الوقاية الشخصية والعلاجات اللازمة ‏للمرضى، وتعزيز خدمات التشخيص المخبري، وتفعيل برامج الترصد الوبائي وإدارة البيانات ‏الصحية، فضلاً عن تطبيق تدابير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية لحماية الكوادر ‏الطبية والمراجعين.‏

وأكد استمرار الوزارة في تطبيق السياسات والبروتوكولات الوطنية المعتمدة للتعامل مع الحالات، ‏مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات.‏

وتعرّف منظمة الصحة العالمية مرض ذات الرئة بأنه شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي ‏تصيب الرئتين، وتتسبب في امتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل والقيح، ما يعيق عملية ‏التنفس، ويحد من وصول الأكسجين إلى الجسم. ‏

ورغم أن المرض يصيب مختلف الفئات العمرية، فإن الأطفال دون الخامسة، وكبار السن الذين ‏تجاوزوا 65 عاماً، والأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، يعدّون الأكثر عرضة ‏للإصابة بمضاعفاته، ما يجعل نشر الوعي الصحي والالتزام بإجراءات الوقاية والتشخيص ‏المبكر عوامل أساسية للحد من آثاره الصحية.‏