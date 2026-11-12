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هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية

edit 2 of 3 هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية
المشاركون في أعمال الدورة التدريبية حول الجرعات والوقاية الإشعاعية-دمشق12-11-2026-سانا

دمشق -سانا

اختتمت هيئة الطاقة الذرية بدمشق اليوم الخميس أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة ‌‏«تعزيز واستمثال الجرعات الإشعاعية والوقاية الإشعاعية في المعالجة الإشعاعية»، التي ‏انطلقت في الثامن من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين في الفيزياء الطبية ‏والمعالجة الإشعاعية والوقاية والأمان الإشعاعي.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني أن الدورة تناولت تقنيات المعالجة ‏الإشعاعية الخارجية والمعالجة الإشعاعية عن قرب، من خلال برنامج علمي وتدريبي شمل ‏التطبيقات الطبية للإشعاع المؤين وتفاعله مع المادة وتأثيراته البيولوجية، واختبارات القبول ‏والتشغيل لتجهيزات المعالجة، وأنظمة تخطيط العلاج ومحاكاته.‏

IMG 20261112 112407 771 هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية

وبيّن قطيني أن المحاضرات والتطبيقات العملية تناولت أيضاً مبادئ قياس الجرعات الإشعاعية ‏وتطبيق المدونات الدولية المعتمدة، ولا سيما ‏TRS 398‌‏ وTRS 492‌‏ وTRS 483‎، إضافة ‏إلى برامج ضبط جودة تجهيزات المعالجة الإشعاعية، وتصميم مراكز المعالجة والتدريع ‏الإشعاعي، وإعداد برامج الوقاية الإشعاعية وإدارة المخاطر، ومتطلبات ترخيص الممارسة.‏

وأشار قطيني إلى أن الدورة أتاحت للمشاركين والمحاضرين تبادل الخبرات والمعارف العلمية ‏والتطبيقية، وعززت فهم الممارسات المهنية التي تسهم في تحسين دقة الجرعات الإشعاعية ‏واستمثالها، بما يرفع كفاءة المعالجة الإشعاعية، ويعزز مستويات الحماية للعاملين والمرضى ‏والجمهور.‏

ولفت قطيني إلى أن الدورة تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير القدرات الوطنية، ونشر ‏ثقافة الوقاية والأمان الإشعاعي، ومواكبة المعايير والتوصيات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على ‏جودة الخدمات الطبية وسلامة تطبيقات الاستخدام السلمي للإشعاع.‏

وكانت هيئة الطاقة الذرية نظمت في السابع من آب الماضي دورة تدريبية حول السلامة ‏الكيميائية وإدارة النفايات الكيميائية، بمشاركة كوادر فنية من عدد من الجهات الوطنية، وذلك ‏في مقر الهيئة بدمشق.‏

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