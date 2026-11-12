هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية

دمشق -سانا
اختتمت هيئة الطاقة الذرية بدمشق اليوم الخميس أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة «تعزيز واستمثال الجرعات الإشعاعية والوقاية الإشعاعية في المعالجة الإشعاعية»، التي انطلقت في الثامن من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين في الفيزياء الطبية والمعالجة الإشعاعية والوقاية والأمان الإشعاعي.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني أن الدورة تناولت تقنيات المعالجة الإشعاعية الخارجية والمعالجة الإشعاعية عن قرب، من خلال برنامج علمي وتدريبي شمل التطبيقات الطبية للإشعاع المؤين وتفاعله مع المادة وتأثيراته البيولوجية، واختبارات القبول والتشغيل لتجهيزات المعالجة، وأنظمة تخطيط العلاج ومحاكاته.
وبيّن قطيني أن المحاضرات والتطبيقات العملية تناولت أيضاً مبادئ قياس الجرعات الإشعاعية وتطبيق المدونات الدولية المعتمدة، ولا سيما TRS 398 وTRS 492 وTRS 483، إضافة إلى برامج ضبط جودة تجهيزات المعالجة الإشعاعية، وتصميم مراكز المعالجة والتدريع الإشعاعي، وإعداد برامج الوقاية الإشعاعية وإدارة المخاطر، ومتطلبات ترخيص الممارسة.
وأشار قطيني إلى أن الدورة أتاحت للمشاركين والمحاضرين تبادل الخبرات والمعارف العلمية والتطبيقية، وعززت فهم الممارسات المهنية التي تسهم في تحسين دقة الجرعات الإشعاعية واستمثالها، بما يرفع كفاءة المعالجة الإشعاعية، ويعزز مستويات الحماية للعاملين والمرضى والجمهور.
ولفت قطيني إلى أن الدورة تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير القدرات الوطنية، ونشر ثقافة الوقاية والأمان الإشعاعي، ومواكبة المعايير والتوصيات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية وسلامة تطبيقات الاستخدام السلمي للإشعاع.
وكانت هيئة الطاقة الذرية نظمت في السابع من آب الماضي دورة تدريبية حول السلامة الكيميائية وإدارة النفايات الكيميائية، بمشاركة كوادر فنية من عدد من الجهات الوطنية، وذلك في مقر الهيئة بدمشق.