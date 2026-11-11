وزارة الصحة ترفد صحة ديرالزور ببرادات ومجمِّدات لحفظ اللقاحات

ديرالزور -سانا
تسلّمت مديرية الصحة في محافظة ديرالزور اليوم الأربعاء شحنة من البرادات والمجمِّدات المخصَّصة لحفظ اللقاحات من وزارة الصحة، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز إجراءات مكافحة شلل الأطفال.
وأوضح خازن اللقاح في المحافظة نواف الوسمي في تصريح لـ سانا أن الشحنة تتضمن 26 براداً للقاحات الروتينية من طراز (VLS096SDD)، و3 برادات للقاح داء الكلب من طراز (VLS056SDD)، خُصصت لمشافي ديرالزور والميادين والبوكمال، إضافة إلى مجمِّدين مركزيين من طراز (HBD265)، و5 مجمِّدات من طراز (HBD116) لمخازن المناطق.
وبيّن الوسمي أن البرادات ستوزَّع على عدد من المناطق، تشمل الحسينية والصور والبوكمال والميادين وهجين، وفق الجدول المرسل إلى المراكز الصحية المعنية، لافتاً إلى أن هذه التجهيزات تهدف إلى ضمان تخزين اللقاحات وحفظها وفق الشروط الصحية السليمة، ولا سيما لقاح شلل الأطفال خلال حملات التلقيح.
وتشهد محافظة ديرالزور حالياً تكثيفاً للإجراءات الصحية وتوسيعاً لشبكة المراكز الصحية ونقاط التلقيح، بهدف الوصول إلى الأطفال المستهدفين، وذلك عقب تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف المحافظة.