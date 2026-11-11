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وزارة الصحة ترفد صحة ديرالزور ببرادات ومجمِّدات لحفظ اللقاحات

ديرالزور -سانا‏

تسلّمت مديرية الصحة في محافظة ديرالزور اليوم الأربعاء شحنة من البرادات ‏والمجمِّدات المخصَّصة لحفظ اللقاحات من وزارة الصحة، وذلك في إطار دعم القطاع ‏الصحي وتعزيز إجراءات مكافحة شلل الأطفال.‏

٢٠٢٦١١١١ ١٤١٣٠٧ وزارة الصحة ترفد صحة ديرالزور ببرادات ومجمِّدات لحفظ اللقاحات

وأوضح خازن اللقاح في المحافظة نواف الوسمي في تصريح لـ سانا أن الشحنة ‏تتضمن 26 براداً للقاحات الروتينية من طراز (‏VLS096SDD‏)، و3 برادات للقاح ‏داء الكلب من طراز (‏VLS056SDD‏)، خُصصت لمشافي ديرالزور والميادين ‏والبوكمال، إضافة إلى مجمِّدين مركزيين من طراز (‏HBD265‏)، و5 مجمِّدات من ‏طراز (‏HBD116‏) لمخازن المناطق.‏

وبيّن الوسمي أن البرادات ستوزَّع على عدد من المناطق، تشمل الحسينية والصور ‏والبوكمال والميادين وهجين، وفق الجدول المرسل إلى المراكز الصحية المعنية، لافتاً ‏إلى أن هذه التجهيزات تهدف إلى ضمان تخزين اللقاحات وحفظها وفق الشروط ‏الصحية السليمة، ولا سيما لقاح شلل الأطفال خلال حملات التلقيح.‏

وتشهد محافظة ديرالزور حالياً تكثيفاً للإجراءات الصحية وتوسيعاً لشبكة المراكز ‏الصحية ونقاط التلقيح، بهدف الوصول إلى الأطفال المستهدفين، وذلك عقب تسجيل ‏إصابتين مؤكدتين بفيروس شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف المحافظة.‏

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