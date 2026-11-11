أكثر من 11 ألف إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا-سانا

سجلت 11042 إصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، التي تشهد أسوأ موجة تفش للمرض في تاريخها.

ووفق فرانس برس، أشارت أحدث أرقام نشرها المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 11042 إصابة و5387 حالة وفاة، وفي المقابل تعافي نحو 2990 شخصاً، فيما بلغ معدل الوفيات بالفيروس 48.8%.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الـ15 من أيار الماضي رسمياً عن تفشي الوباء فيها.

وكان الفيروس قد تجاوز حدود الكونغو الديمقراطية مرات عدة، إذ سُجلت إصابات في أوغندا وكينيا ونيجيريا.

ويُعد التفشي الحالي ثاني أكبر موجة انتشار لإيبولا على مستوى العالم، بعد التفشي الذي شهدته غينيا وليبيريا وسيراليون بين عامي 2014 و2016، وأسفر عن إصابة أكثر من 28600 شخص ووفاة ما يزيد على 11 ألفاً.