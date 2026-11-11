صحة ديرالزور تكثّف إجراءات الوقاية من شلل الأطفال وتطلق حملة تلقيح

ديرالزور-سانا
كثّفت مديرية صحة ديرالزور إجراءاتها لمواجهة شلل الأطفال، عقب تسجيل إصابتين بالفيروس في منطقة الميادين بريف المحافظة، بالتوازي مع تدريب الكوادر الطبية وتعزيز أنشطة الترصد الوبائي، والإعلان عن حملة تلقيح جديدة تنطلق الأحد القادم في خمس بلدات محيطة بمنطقة تسجيل الإصابات.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع زيارة وفد من وزارة الصحة اليوم الأربعاء إلى المحافظة، للاطلاع على الواقع الصحي وتقديم محاضرات تدريبية وتوعوية للكوادر الطبية حول شلل الأطفال، وآليات الترصد والاستجابة للحالات المشتبهة.
وأوضح مدير صحة ديرالزور نصر الخلف في تصريح لـ سانا، أن المديرية استجابت فور الإبلاغ عن حالتين مشتبهتين بشلل الأطفال في ريف المحافظة، من خلال تنفيذ حملة في المناطق التي ظهرت فيها الحالة العالية الخطورة بالتنسيق مع وزارة الصحة لضبط المرض، والحد من انتشاره.
وبين الخلف أن الوزارة ستنفَّذ الأسبوع المقبل حملة تلقيح في المناطق التي سجلت فيها إصابات إيجابية، للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى إطلاق حملة أوسع على مستوى محافظة ديرالزور مطلع الشهر القادم.
وأكد الخلف رفع مستوى حساسية الترصد الوبائي وتدريب الكوادر على الإبلاغ عن الحالات المشتبهة والتعامل معها، إلى جانب العمل على تأهيل كوادر إضافية خلال الفترة المقبلة، لزيادة عدد العاملين في مجال التلقيح ودعم الحملات القادمة.
الرصد الوبائي
ولفت الخلف إلى أن اكتشاف الإصابتين والاستجابة لهما جاءا في إطار نظام الترصد الروتيني الذي تنفذه المديرية، والذي يتابع الكشف عن الأمراض المنتقلة بالمياه والأمراض المعدية والشديدة العدوى لدى الأطفال، وليس نتيجة انتشار واسع للإصابات.
من جانبه، أوضح محمد الحسين من فريق الترصد الوبائي في الإدارة المركزية بوزارة الصحة، أن المحاضرات التدريبية تناولت ترصد حالات الشلل الرخو الحاد وحالات شلل الأطفال، وجمع العينات المخبرية ونقلها بصورة سليمة إلى المخبر المركزي في دمشق، إضافة إلى آليات استقصاء الحالات والتعامل معها.
وبين الحسين أن التدريب استهدف منسقي الترصد والعاملين في مديرية صحة ديرالزور، إلى جانب أطباء من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال الترصد الوبائي وجمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد أهمية التلقيح في الوقاية من المرض، مشيراً إلى أن الإصابتين المسجلتين في ريف ديرالزور ترتبطان بنقص المناعة، ما يجعل تلقيح الأطفال الخطوة الأكثر أماناً للوقاية والحد من انتشار الفيروس.
خمس بلدات هدف الحملة القادمة
من جهتها، أوضحت مديرة الرعاية الأولية في ديرالزور داليا الحسين أن حملة التلقيح ضد شلل الأطفال ستنطلق الأحد القادم، وتشمل خمس بلدات محيطة بالمنطقة التي اكتُشفت فيها الإصابات، على أن تتبعها حملة أوسع تغطي كامل المحافظة سواء عن طريق المراكز الثابتة أو عن طريق الفرق الجوالة.