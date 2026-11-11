صحة ديرالزور تكثّف إجراءات الوقاية من شلل الأطفال وتطلق حملة تلقيح

ديرالزور-سانا‏

كثّفت مديرية صحة ديرالزور إجراءاتها لمواجهة شلل الأطفال، عقب تسجيل ‏إصابتين بالفيروس في منطقة الميادين بريف المحافظة، بالتوازي مع تدريب الكوادر ‏الطبية وتعزيز أنشطة الترصد الوبائي، والإعلان عن حملة تلقيح جديدة تنطلق الأحد ‏القادم في خمس بلدات محيطة بمنطقة تسجيل الإصابات.‏

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع زيارة وفد من وزارة الصحة اليوم الأربعاء إلى ‏المحافظة، للاطلاع على الواقع الصحي وتقديم محاضرات تدريبية وتوعوية للكوادر ‏الطبية حول شلل الأطفال، وآليات الترصد والاستجابة للحالات المشتبهة.‏

وأوضح مدير صحة ديرالزور نصر الخلف في تصريح لـ سانا، أن المديرية استجابت ‏فور الإبلاغ عن حالتين مشتبهتين بشلل الأطفال في ريف المحافظة، من خلال تنفيذ ‏حملة في المناطق التي ظهرت فيها الحالة العالية الخطورة بالتنسيق مع وزارة الصحة ‏لضبط المرض، والحد من انتشاره.‏

وبين الخلف أن الوزارة ستنفَّذ الأسبوع المقبل حملة تلقيح في المناطق التي سجلت فيها ‏إصابات إيجابية، للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى إطلاق حملة أوسع على مستوى ‏محافظة ديرالزور مطلع الشهر القادم.‏

وأكد الخلف رفع مستوى حساسية الترصد الوبائي وتدريب الكوادر على الإبلاغ عن ‏الحالات المشتبهة والتعامل معها، إلى جانب العمل على تأهيل كوادر إضافية خلال ‏الفترة المقبلة، لزيادة عدد العاملين في مجال التلقيح ودعم الحملات القادمة.‏

الرصد الوبائي

ولفت الخلف إلى أن اكتشاف الإصابتين والاستجابة لهما جاءا في إطار نظام الترصد ‏الروتيني الذي تنفذه المديرية، والذي يتابع الكشف عن الأمراض المنتقلة بالمياه ‏والأمراض المعدية والشديدة العدوى لدى الأطفال، وليس نتيجة انتشار واسع ‏للإصابات.‏

من جانبه، أوضح محمد الحسين من فريق الترصد الوبائي في الإدارة المركزية بوزارة ‏الصحة، أن المحاضرات التدريبية تناولت ترصد حالات الشلل الرخو الحاد وحالات ‏شلل الأطفال، وجمع العينات المخبرية ونقلها بصورة سليمة إلى المخبر المركزي في ‏دمشق، إضافة إلى آليات استقصاء الحالات والتعامل معها.‏

وبين الحسين أن التدريب استهدف منسقي الترصد والعاملين في مديرية صحة دير‏الزور، إلى جانب أطباء من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال ‏الترصد الوبائي وجمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها، ورفع التوصيات إلى الجهات ‏المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.‏

وأكد أهمية التلقيح في الوقاية من المرض، مشيراً إلى أن الإصابتين المسجلتين في ‏ريف ديرالزور ترتبطان بنقص المناعة، ما يجعل تلقيح الأطفال الخطوة الأكثر أماناً ‏للوقاية والحد من انتشار الفيروس.‏

خمس بلدات هدف الحملة القادمة

من جهتها، أوضحت مديرة الرعاية الأولية في ديرالزور داليا الحسين أن حملة التلقيح ‏ضد شلل الأطفال ستنطلق الأحد القادم، وتشمل خمس بلدات محيطة بالمنطقة التي ‏اكتُشفت فيها الإصابات، على أن تتبعها حملة أوسع تغطي كامل المحافظة سواء عن ‏طريق المراكز الثابتة أو عن طريق الفرق الجوالة.‏