مع اقتراب الشتاء.. الوقاية خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض التنفسية الموسمية

دمشق -سانا
تسهم برودة الطقس وطول فترات البقاء في الأماكن المغلقة في زيادة انتشار الأمراض التنفسية الموسمية، وفي مقدمتها الإنفلونزا ونزلات البرد والتهابات القصبات الهوائية، وسط تأكيدات طبية بأهمية تعزيز الوعي الصحي والالتزام بإجراءات الوقاية، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة.
وأوضح اختصاصي الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي الدكتور عماد علماني لـ سانا اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد يساعد على التعامل الصحيح مع الأعراض، مبيناً أن الإنفلونزا غالباً ما تبدأ بصورة مفاجئة، وتترافق مع ارتفاع درجة الحرارة والتعرق والصداع وآلام العضلات والمفاصل والإرهاق العام، إضافة إلى السعال الذي قد يستمر أسبوعاً أو أسبوعين.
وفي المقابل، تظهر أعراض نزلات البرد بصورة تدريجية، وتكون عادة أقل حدة، مع غياب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وفق علماني، الذي لفت إلى أن انتشار العدوى يرتبط بعوامل عدة، أبرزها الاختلاط المباشر بالمصابين، والبقاء فترات طويلة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وضعف التهوية.
مؤشرات تستدعي التدخل الطبي
وحذر علماني من الاستهانة بالأعراض لدى الفئات الأكثر هشاشة صحياً، ولا سيما كبار السن والرضع والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، نظراً لارتفاع احتمالات تعرضهم للمضاعفات، مشدداً على ضرورة مراجعة الطبيب عند استمرار ارتفاع درجة الحرارة وعدم تراجعها، أو تفاقم الأعراض، أو ظهور ضيق في التنفس وألم في الصدر.
وأشار إلى أهمية مراقبة العلامات التنفسية لدى الأطفال، مثل تسارع التنفس وصعوبة الرضاعة وظهور حركات غير طبيعية في الصدر، باعتبارها مؤشرات تستوجب تقييماً طبياً سريعاً.
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، أكد علماني ضرورة المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، واستخدام الكمامة عند الإصابة للحد من انتقال العدوى، إلى جانب أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
وشدد على ضرورة تجنب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، موضحاً أنها لا تعالج العدوى الفيروسية، وأن الإفراط في استخدامها قد يزيد مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، ويحد من فاعليتها عند الحاجة إليها.
الغذاء المتوازن يدعم المناعة
من جهتها، أكدت اختصاصية التغذية الدكتورة رشا أبو خير في تصريح مماثل، أن النظام الغذائي المتوازن يشكل أحد العوامل المساندة لعمل الجهاز المناعي، لما يوفره من عناصر غذائية ضرورية لتكوين الخلايا المناعية وتعزيز وظائفها.
وأوضحت أبو خير أن البروتين يأتي في مقدمة هذه العناصر، إلى جانب فيتامين C الموجود في الحمضيات والكيوي والفليفلة، وفيتامين D والزنك المتوافرين في المكسرات واللحوم والبيض، مشيرة إلى أهمية تنويع الوجبات والحرص على تناول الخضار والفواكه ومصادر الألياف ضمن النظام الغذائي اليومي.
وحذرت من الإفراط في تناول السكريات والاعتماد على الأغذية المصنعة والمعلبة، ولا سيما في النظام الغذائي للأطفال، داعية إلى إعطاء الأولوية للأطعمة الطبيعية وشرب كميات كافية من الماء.
وأكدت أبو خير أن تناول جرعات إضافية من فيتامين C بعد الإصابة بالمرض لا يشكل علاجاً للعدوى، ولا توجد أدلة تثبت أنه يسرّع الشفاء، موضحة أن أهمية هذا الفيتامين تكمن في دوره ضمن نظام غذائي متوازن يوفر احتياجات الجسم.
ومع تكرر موجات العدوى التنفسية خلال الأشهر الباردة، تبرز الوقاية بوصفها مسؤولية صحية مشتركة، تتكامل فيها السلوكيات اليومية السليمة مع التلقيح والتغذية المتوازنة وطلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب، للحد من انتشار الأمراض وتقليل مضاعفاتها.