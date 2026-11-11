مع اقتراب الشتاء.. الوقاية خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض التنفسية الموسمية

دمشق -سانا‏

تسهم برودة الطقس وطول فترات البقاء في الأماكن المغلقة في زيادة انتشار الأمراض التنفسية الموسمية، وفي مقدمتها ‏الإنفلونزا ونزلات البرد والتهابات القصبات الهوائية، وسط تأكيدات طبية بأهمية تعزيز الوعي الصحي والالتزام ‏بإجراءات الوقاية، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون ‏بالأمراض المزمنة.‏

وأوضح اختصاصي الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي الدكتور عماد علماني لـ سانا اليوم الأربعاء، أن التمييز بين ‏الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد يساعد على التعامل الصحيح مع الأعراض، مبيناً أن الإنفلونزا غالباً ما تبدأ بصورة ‏مفاجئة، وتترافق مع ارتفاع درجة الحرارة والتعرق والصداع وآلام العضلات والمفاصل والإرهاق العام، إضافة إلى ‏السعال الذي قد يستمر أسبوعاً أو أسبوعين.‏

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وفي المقابل، تظهر أعراض نزلات البرد بصورة تدريجية، وتكون عادة أقل حدة، مع غياب الارتفاع الملحوظ في ‏درجات الحرارة، وفق علماني، الذي لفت إلى أن انتشار العدوى يرتبط بعوامل عدة، أبرزها الاختلاط المباشر ‏بالمصابين، والبقاء فترات طويلة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وضعف التهوية.‏

مؤشرات تستدعي التدخل الطبي

وحذر علماني من الاستهانة بالأعراض لدى الفئات الأكثر هشاشة صحياً، ولا سيما كبار السن والرضع والمصابين ‏بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، نظراً لارتفاع احتمالات تعرضهم للمضاعفات، مشدداً على ضرورة مراجعة الطبيب ‏عند استمرار ارتفاع درجة الحرارة وعدم تراجعها، أو تفاقم الأعراض، أو ظهور ضيق في التنفس وألم في الصدر.‏

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‏ وأشار إلى أهمية مراقبة العلامات التنفسية لدى الأطفال، مثل تسارع التنفس وصعوبة الرضاعة وظهور حركات غير ‏طبيعية في الصدر، باعتبارها مؤشرات تستوجب تقييماً طبياً سريعاً.‏

وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، أكد علماني ضرورة المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف ‏عند السعال والعطاس، واستخدام الكمامة عند الإصابة للحد من انتقال العدوى، إلى جانب أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا ‏الموسمية، ولا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.‏

وشدد على ضرورة تجنب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، موضحاً أنها لا تعالج العدوى الفيروسية، وأن ‏الإفراط في استخدامها قد يزيد مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، ويحد من فاعليتها عند الحاجة إليها.‏

الغذاء المتوازن يدعم المناعة ‏

من جهتها، أكدت اختصاصية التغذية الدكتورة رشا أبو خير في تصريح مماثل، أن النظام الغذائي المتوازن يشكل أحد ‏العوامل المساندة لعمل الجهاز المناعي، لما يوفره من عناصر غذائية ضرورية لتكوين الخلايا المناعية وتعزيز ‏وظائفها.‏

وأوضحت أبو خير أن البروتين يأتي في مقدمة هذه العناصر، إلى جانب فيتامين ‏C‏ الموجود في الحمضيات والكيوي ‏والفليفلة، وفيتامين ‏D‏ والزنك المتوافرين في المكسرات واللحوم والبيض، مشيرة إلى أهمية تنويع الوجبات والحرص ‏على تناول الخضار والفواكه ومصادر الألياف ضمن النظام الغذائي اليومي.‏

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وحذرت من الإفراط في تناول السكريات والاعتماد على الأغذية المصنعة والمعلبة، ولا سيما في النظام الغذائي ‏للأطفال، داعية إلى إعطاء الأولوية للأطعمة الطبيعية وشرب كميات كافية من الماء.‏

وأكدت أبو خير أن تناول جرعات إضافية من فيتامين ‏C‏ بعد الإصابة بالمرض لا يشكل علاجاً للعدوى، ولا توجد أدلة ‏تثبت أنه يسرّع الشفاء، موضحة أن أهمية هذا الفيتامين تكمن في دوره ضمن نظام غذائي متوازن يوفر احتياجات ‏الجسم. ‏

ومع تكرر موجات العدوى التنفسية خلال الأشهر الباردة، تبرز الوقاية بوصفها مسؤولية صحية مشتركة، تتكامل فيها ‏السلوكيات اليومية السليمة مع التلقيح والتغذية المتوازنة وطلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب، للحد من انتشار ‏الأمراض وتقليل مضاعفاتها.‏