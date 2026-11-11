معرض طبي بدمشق يستعرض أحدث تجهيزات رعاية حديثي الولادة والخدّج

دمشق-سانا
يضم المعرض الطبي المتخصص، المقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن عشر للمستجدات والتحديات في طب حديثي الولادة وعناية الخدّج بمشفى الأطفال الجامعي بدمشق، أحدث التقنيات والمستلزمات العلاجية والدوائية التي تقدمها الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.
وأوضح مدير إحدى شركات التجهيزات الطبية محمد عكاش، لـ سانا اليوم الأربعاء، أن مشاركة شركته تتضمن توفير معدات أقسام الوليد والخدّج في المستشفيات، من حاضنات وأجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية والتخطيط ومضخات الحقن الطبية، لافتاً إلى أنها تعرض أيضاً جهازاً لتوليد غاز أكسيد النيتريك من الهواء المحيط، الذي يُستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي لدى حديثي الولادة، ويسهم في خفض معدلات الوفيات لدى المصابين بهذه الحالة.
أصناف غذائية وعلاجية للأطفال
من جانبه، أشار المسؤول العلمي في شركة متخصصة بحليب الأطفال الصيدلاني عبد الله الحسيني في تصريح مماثل، إلى أن شركته تعرض أصنافاً غذائية وعلاجية مخصصة لمختلف المراحل العمرية، بدءاً من الولادة، وتشمل منتجات مخصصة لحالات عدم تحمل اللاكتوز والارتجاع المريئي، مؤكداً أهمية المعرض والمؤتمر في متابعة الحالات السريرية والتواصل المباشر مع الأطباء والصيادلة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
بدورها، أوضحت ممثلة إحدى الشركات المتخصصة بالأدوية الدكتورة مارلا يوسف، أن المعرض يتيح للأطباء التعرف إلى الأصناف الدوائية المخصصة للأطفال، والتي تشمل المسكنات وخافضات الحرارة وأدوية السعال والملينات الحديثة ذات الآثار الجانبية المحدودة، إضافة إلى مستحضرات علاجية أخرى.
خيارات علاجية من مصادر نباتية وكيميائية
من جهتها، بيّنت ممثلة إحدى شركات الصناعات الدوائية الصيدلانية آلاء أبو قش، أن الشركة توفر خيارات علاجية ضمن خطين، نباتي وكيميائي، باستخدام خلاصات عالية النقاوة، وتشمل منتجاتها المتممات الغذائية الداعمة للنمو الذهني لدى الأطفال، وأدوية المغص الرضاعي واضطرابات النوم ومستحضرات السعال، فضلاً عن إطلاق خط للمستحضرات الجلدية، مع الالتزام بمعايير الجودة العالية في الإنتاج المحلي.
وكانت أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للمستجدات والتحديات في طب حديثي الولادة وعناية الخدّج انطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء، في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، بتنظيم من الرابطة السورية لطب حديثي الولادة، ورعايةٍ من نقابة أطباء سوريا.