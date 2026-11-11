معرض طبي بدمشق يستعرض أحدث تجهيزات رعاية حديثي الولادة والخدّج

دمشق-سانا‏

يضم المعرض الطبي المتخصص، المقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن عشر للمستجدات والتحديات في طب ‏حديثي الولادة وعناية الخدّج بمشفى الأطفال الجامعي بدمشق، أحدث التقنيات والمستلزمات العلاجية والدوائية التي ‏تقدمها الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.‏

وأوضح مدير إحدى شركات التجهيزات الطبية محمد عكاش، لـ سانا اليوم الأربعاء، أن مشاركة شركته تتضمن توفير ‏معدات أقسام الوليد والخدّج في المستشفيات، من حاضنات وأجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية والتخطيط ومضخات ‏الحقن الطبية، لافتاً إلى أنها تعرض أيضاً جهازاً لتوليد غاز أكسيد النيتريك من الهواء المحيط، الذي يُستخدم في علاج ‏ارتفاع ضغط الدم الرئوي لدى حديثي الولادة، ويسهم في خفض معدلات الوفيات لدى المصابين بهذه الحالة.‏

أصناف غذائية وعلاجية للأطفال

من جانبه، أشار المسؤول العلمي في شركة متخصصة بحليب الأطفال الصيدلاني عبد الله الحسيني في تصريح مماثل، ‏إلى أن شركته تعرض أصنافاً غذائية وعلاجية مخصصة لمختلف المراحل العمرية، بدءاً من الولادة، وتشمل منتجات ‏مخصصة لحالات عدم تحمل اللاكتوز والارتجاع المريئي، مؤكداً أهمية المعرض والمؤتمر في متابعة الحالات ‏السريرية والتواصل المباشر مع الأطباء والصيادلة لتلبية احتياجات السوق المحلية.‏

بدورها، أوضحت ممثلة إحدى الشركات المتخصصة بالأدوية الدكتورة مارلا يوسف، أن المعرض يتيح للأطباء ‏التعرف إلى الأصناف الدوائية المخصصة للأطفال، والتي تشمل المسكنات وخافضات الحرارة وأدوية السعال ‏والملينات الحديثة ذات الآثار الجانبية المحدودة، إضافة إلى مستحضرات علاجية أخرى.‏

خيارات علاجية من مصادر نباتية وكيميائية

من جهتها، بيّنت ممثلة إحدى شركات الصناعات الدوائية الصيدلانية آلاء أبو قش، أن الشركة توفر خيارات علاجية ‏ضمن خطين، نباتي وكيميائي، باستخدام خلاصات عالية النقاوة، وتشمل منتجاتها المتممات الغذائية الداعمة للنمو ‏الذهني لدى الأطفال، وأدوية المغص الرضاعي واضطرابات النوم ومستحضرات السعال، فضلاً عن إطلاق خط ‏للمستحضرات الجلدية، مع الالتزام بمعايير الجودة العالية في الإنتاج المحلي.‏

‏وكانت أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للمستجدات والتحديات ‏في طب حديثي الولادة وعناية الخدّج انطلقت في ‏وقت سابق اليوم الأربعاء، في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، بتنظيم من الرابطة السورية لطب حديثي الولادة، ورعايةٍ ‏من نقابة أطباء سوريا.‏