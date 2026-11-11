مؤتمر طب حديثي الولادة ينطلق في دمشق بمشاركة أطباء من المحافظات والمغترب

دمشق-سانا‏

انطلقت في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للمستجدات والتحديات ‏في طب حديثي الولادة وعناية الخدّج، الذي تنظمه الرابطة السورية لطب حديثي الولادة برعاية نقابة أطباء سوريا، ‏وبمشاركة أطباء واختصاصيين من مختلف المحافظات وخبرات طبية من المغترب.‏

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، أحدث المستجدات في علاج فرط التوتر الرئوي لدى حديثي الولادة، ونقل ‏مشتقات الدم، والأذيات الولادية وعقابيل نقص الأكسجة، والتدبير الجراحي لبعض الأمراض لدى حديثي الولادة، إضافة ‏إلى سبل تحسين جودة الممارسات الطبية في هذا الاختصاص.‏

وأكدت عضو نقابة أطباء سوريا المركزية الدكتورة فادية شموط، في كلمة خلال الافتتاح، أن الاستثمار في صحة ‏الأطفال يبدأ من اللحظات الأولى للحياة، وأن العناية بحديثي الولادة مسؤولية إنسانية وأخلاقية ومهنية تتطلب العلم ‏والخبرة والتفاني والعمل بروح الفريق.‏

وأشارت شموط إلى أن النقابة تنظر إلى المؤتمرات الطبية بوصفها ركيزة للتطوير المهني وتبادل الخبرات بين الأجيال ‏الطبية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والعلمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ‏للمواطنين.‏

تطوير الرعاية الطبية للخدّج

وأوضح مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش، لـ سانا، أن المؤتمر يسهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال ‏الخدّج، من خلال إتاحة الفرصة للاطلاع على أحدث الدراسات والأدوية المستخدمة عالمياً في طب حديثي الولادة ‏وأمراضهم، مبيناً أن تقديم الرعاية المناسبة في الوقت الملائم يساعد الأطفال على تجاوز المشكلات الصحية وممارسة ‏حياتهم بصورة سليمة.‏

من جانبه، بيّن أمين سر الرابطة ورئيس قسم الأطفال بجامعة دمشق الدكتور محمد عيد أن الرابطة تواصل جهودها ‏لتعزيز التعليم الطبي المستمر ونشر المعرفة في مختلف المحافظات، من خلال تنظيم مؤتمر سنوي في دمشق وندوات ‏دورية في بقية المحافظات، لافتاً إلى أن مشاركة أطباء من المحافظات السورية والمغترب تتيح تبادل الخبرات وتعزيز ‏التواصل العلمي، بما يدعم تطوير هذا الاختصاص.‏

‏ نحو 60 حاضنة في مشفى الأطفال الجامعي

وأشار المدير الطبي في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الدكتور حسام دالاتي إلى أن المشفى يضم شعبة حواضن ‏تحتوي على نحو 60 حاضنة، إضافة إلى شعبة الوليد، ويستقبل حالات متعددة من حديثي الولادة والأطفال، كما يسهم ‏سنوياً في تخريج أطباء أطفال متخصصين.‏

وتندرج هذه المؤتمرات ضمن برامج التعليم الطبي المستمر التي تنفذها المؤسسات والنقابات الطبية في سوريا، بهدف ‏مواكبة التطورات العلمية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه الممارسة الطبية، وفي هذا الإطار، نظمت ‏نقابة الأطباء السورية بالتعاون مع مشفى التوليد والأطفال الوطني، في السابع من تشرين الأول الماضي، المؤتمر ‏الطبي السنوي الأول لمشفى الأطفال في طرطوس، بمشاركة أطباء واختصاصيين من مختلف المحافظات وخبرات ‏طبية من خارج سوريا، لمناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية وتبادل الخبرات.‏