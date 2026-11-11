مؤتمر طب حديثي الولادة ينطلق في دمشق بمشاركة أطباء من المحافظات والمغترب

دمشق-سانا
انطلقت في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للمستجدات والتحديات في طب حديثي الولادة وعناية الخدّج، الذي تنظمه الرابطة السورية لطب حديثي الولادة برعاية نقابة أطباء سوريا، وبمشاركة أطباء واختصاصيين من مختلف المحافظات وخبرات طبية من المغترب.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، أحدث المستجدات في علاج فرط التوتر الرئوي لدى حديثي الولادة، ونقل مشتقات الدم، والأذيات الولادية وعقابيل نقص الأكسجة، والتدبير الجراحي لبعض الأمراض لدى حديثي الولادة، إضافة إلى سبل تحسين جودة الممارسات الطبية في هذا الاختصاص.
وأكدت عضو نقابة أطباء سوريا المركزية الدكتورة فادية شموط، في كلمة خلال الافتتاح، أن الاستثمار في صحة الأطفال يبدأ من اللحظات الأولى للحياة، وأن العناية بحديثي الولادة مسؤولية إنسانية وأخلاقية ومهنية تتطلب العلم والخبرة والتفاني والعمل بروح الفريق.
وأشارت شموط إلى أن النقابة تنظر إلى المؤتمرات الطبية بوصفها ركيزة للتطوير المهني وتبادل الخبرات بين الأجيال الطبية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والعلمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تطوير الرعاية الطبية للخدّج
وأوضح مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش، لـ سانا، أن المؤتمر يسهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال الخدّج، من خلال إتاحة الفرصة للاطلاع على أحدث الدراسات والأدوية المستخدمة عالمياً في طب حديثي الولادة وأمراضهم، مبيناً أن تقديم الرعاية المناسبة في الوقت الملائم يساعد الأطفال على تجاوز المشكلات الصحية وممارسة حياتهم بصورة سليمة.
من جانبه، بيّن أمين سر الرابطة ورئيس قسم الأطفال بجامعة دمشق الدكتور محمد عيد أن الرابطة تواصل جهودها لتعزيز التعليم الطبي المستمر ونشر المعرفة في مختلف المحافظات، من خلال تنظيم مؤتمر سنوي في دمشق وندوات دورية في بقية المحافظات، لافتاً إلى أن مشاركة أطباء من المحافظات السورية والمغترب تتيح تبادل الخبرات وتعزيز التواصل العلمي، بما يدعم تطوير هذا الاختصاص.
نحو 60 حاضنة في مشفى الأطفال الجامعي
وأشار المدير الطبي في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الدكتور حسام دالاتي إلى أن المشفى يضم شعبة حواضن تحتوي على نحو 60 حاضنة، إضافة إلى شعبة الوليد، ويستقبل حالات متعددة من حديثي الولادة والأطفال، كما يسهم سنوياً في تخريج أطباء أطفال متخصصين.
وتندرج هذه المؤتمرات ضمن برامج التعليم الطبي المستمر التي تنفذها المؤسسات والنقابات الطبية في سوريا، بهدف مواكبة التطورات العلمية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه الممارسة الطبية، وفي هذا الإطار، نظمت نقابة الأطباء السورية بالتعاون مع مشفى التوليد والأطفال الوطني، في السابع من تشرين الأول الماضي، المؤتمر الطبي السنوي الأول لمشفى الأطفال في طرطوس، بمشاركة أطباء واختصاصيين من مختلف المحافظات وخبرات طبية من خارج سوريا، لمناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية وتبادل الخبرات.