إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية والإصابات تتجاوز 11 ألفاً

كينشاسا-سانا‏

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 11042 ‏حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5387، في مؤشر على استمرار تفشي المرض واتساع نطاق انتشاره في البلاد.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الصحة الكونغولية قولها، في أحدث بياناتها: إن عدد الوفيات يقترب من نصف ‏إجمالي الإصابات، في أكبر تفشٍّ للمرض بتاريخ البلاد.‏

وأُعلن عن تفشي المرض في منتصف أيار الماضي، ومنذ ذلك الحين، تواجه السلطات صعوبات في احتوائه، نتيجة ‏عدة عوامل، بينها النزاعات المسلحة، وأزمة النظام الصحي، وسوء حالة الطرق، إضافة إلى أعمال عنف من جانب ‏بعض السكان، تغذيها حالة انعدام الثقة والمعلومات المضللة.‏

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار سلالة “بونديبوغيو” الفيروس المسبب لهذا التفشي،‏ مشيرة إلى عدم ‏توافر لقاح أو علاج معتمد لها، بينما دعا خبراء إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار المرض واحتوائه، في وقت سُجلت ‏فيه إصابات مرتبطة بالتفشي في دول أفريقية أخرى، بينها أوغندا وكينيا ونيجيريا.‏

ويُعد فيروس إيبولا من الفيروسات المسببة للحمى النزفية الشديدة، وينتقل عبر الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم ‏الشخص المصاب أو المتوفى نتيجة المرض.‏