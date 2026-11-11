إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية والإصابات تتجاوز 11 ألفاً

كينشاسا-سانا
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 11042 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5387، في مؤشر على استمرار تفشي المرض واتساع نطاق انتشاره في البلاد.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الصحة الكونغولية قولها، في أحدث بياناتها: إن عدد الوفيات يقترب من نصف إجمالي الإصابات، في أكبر تفشٍّ للمرض بتاريخ البلاد.
وأُعلن عن تفشي المرض في منتصف أيار الماضي، ومنذ ذلك الحين، تواجه السلطات صعوبات في احتوائه، نتيجة عدة عوامل، بينها النزاعات المسلحة، وأزمة النظام الصحي، وسوء حالة الطرق، إضافة إلى أعمال عنف من جانب بعض السكان، تغذيها حالة انعدام الثقة والمعلومات المضللة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار سلالة “بونديبوغيو” الفيروس المسبب لهذا التفشي، مشيرة إلى عدم توافر لقاح أو علاج معتمد لها، بينما دعا خبراء إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار المرض واحتوائه، في وقت سُجلت فيه إصابات مرتبطة بالتفشي في دول أفريقية أخرى، بينها أوغندا وكينيا ونيجيريا.
ويُعد فيروس إيبولا من الفيروسات المسببة للحمى النزفية الشديدة، وينتقل عبر الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم الشخص المصاب أو المتوفى نتيجة المرض.