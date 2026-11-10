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الصحة تطلق أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة لتعزيز جودة الرعاية الصحية

IMG 20261110 150410 667 الصحة تطلق أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة لتعزيز جودة الرعاية الصحية
الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة- دمشق- سانا

دمشق-سانا

عقدت وزارة الصحة الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة، بهدف بحث واقع المهنة وتحدياتها، ووضع توجهات لتطوير وتعزيز دورها ضمن المنظومة الصحية في سوريا، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات المعنية.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي انعقد في مبنى الوزارة بدمشق، ناقش أبرز التحديات التي تواجه المهنة، وفي مقدمتها نقص الكوادر وتفاوت توزيعها، والحاجة إلى تطوير فرص التدريب المستمر والأطر التنظيمية والمسارات المهنية، إضافة إلى تحسين البيانات المتعلقة بأعداد القابلات ومؤهلاتهن واحتياجاتهن.

IMG 20261110 150410 729 الصحة تطلق أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة لتعزيز جودة الرعاية الصحية

وأكد معاون وزير الصحة حسين الخطيب أهمية تطوير مهنة القبالة بوصفها ركيزة أساسية في تحسين صحة النساء والأمهات والمواليد، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في تأهيل القابلات، وتحديث المناهج التعليمية والتدريب السريري، وتعزيز الاعتراف بكفاءاتهن، وتحسين بيئة العمل وتوزيع الكوادر بما يتناسب مع احتياجات المناطق.

وتهدف اللجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة إلى توحيد الجهود والخبرات الوطنية، وصياغة توصيات عملية تستند إلى الأدلة واحتياجات الميدان، بما يسهم في تطوير التعليم والتأهيل والارتقاء بخدمات القبالة، وضمان رعاية آمنة ومتكاملة للأمهات والمواليد.

يذكر أن وزارة الصحة نظمت في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ‏UNFPA‏، ورشة عمل حول مشروع تعزيز مهنة القبالة في ‏سوريا وتطويرها، وذلك في فندق الشام ‏بدمشق، بحضور ممثلين عن وزارة ‏التعليم العالي والبحث ‏العلمي ومنظمة الصحة العالمية.

IMG 20261110 150410 768 الصحة تطلق أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة لتعزيز جودة الرعاية الصحية
IMG 20261110 150410 786 الصحة تطلق أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة لتعزيز جودة الرعاية الصحية
IMG 20261110 150411 114 الصحة تطلق أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمهنة القبالة لتعزيز جودة الرعاية الصحية
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