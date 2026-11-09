حملة للتبرع بالدم في زملكا بريف دمشق لتعزيز مخزون بنك الدم

ريف دمشق-سانا



نفذت مديرية صحة ريف دمشق، بالتعاون مع جمعية التكافل المجتمعي، اليوم الإثنين، حملةً للتبرع بالدم في بلدة زملكا، بهدف تعزيز جاهزية القطاع الصحي للاستجابة للحالات الإسعافية وتلبية الاحتياجات العلاجية، وضمان استمرارية تقديم خدمات نقل الدم للمرضى.

وأوضح مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي في إطار متابعة حملات التبرع بالدم وتأمين مخزون استراتيجي لبنك الدم المركزي، بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين في الحالات الإسعافية والأمراض المزمنة، ولا سيما مرضى التلاسيميا.

وأكد حسابا أهمية المشاركة في هذه الحملات، لما تعكسه من روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى المواطنين، فضلاً عن دورها في تأمين هذه المادة الحيوية لكل من يحتاج إليها.

تلبية احتياجات المرضى

من جهته، بيّن المدير الطبي في جمعية التكافل المجتمعي الدكتور أحمد دعاس أن الحملة تستهدف جميع الأشخاص القادرين على التبرع، انطلاقاً من أهمية هذه المبادرة الإنسانية في مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل يومي أو أسبوعي، وخاصة مرضى التلاسيميا والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كبرى.

ولفت دعاس إلى أن الحملة تهدف إلى تخفيف الضغط عن بنوك الدم وتأمين احتياجات الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة دورية.

ودعا المتبرع مالك الشيخ، أفراد المجتمع إلى المشاركة في حملات التبرع بالدم، لما لها من دور إنساني في مساعدة المرضى وتأمين الزمر الدموية المطلوبة.

وتُعد جمعية التكافل المجتمعي في زملكا جمعية تنموية غير ربحية، تهدف إلى تقديم الدعم والتمكين والتدريب المهني، وتعزيز التكافل الاجتماعي من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم في تنمية المجتمع.

وكانت مديرية صحة ريف دمشق أقامت في الثاني من الشهر الجاري، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية، حملةً للتبرع بالدم في المركز الصحي الشرقي بمدينة جرمانا، بهدف تعزيز مخزون بنك الدم وتأمين احتياجات المرضى، ولا سيما المصابين بالأمراض المزمنة ومرضى التلاسيميا وسرطان الدم.