‏9 مراكز صحية تقدم خدمات اللقاح في منطقة الطبقة بالرقة ‏

الرقة-سانا

تقدم 9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة خدمات اللقاح التي ‏يتضمنها البرنامج الروتيني والاستدراكي للقاح الأطفال ولقاح الكزاز للنساء في سن ‏الإنجاب، إلى جانب التوعية الصحية ومتابعة الحالة التغذوية للأطفال، بهدف تعزيز ‏الوقاية من الأمراض ورفع نسب التغطية باللقاحات.‏

وأوضحت مسؤولة اللقاح في منطقة الطبقة فاطمة الكدرو، في تصريح لـ سانا اليوم ‏السبت، أن المراكز تتوزع بين مركزين في مدينة الطبقة و7 مراكز في مناطق ‏الصفصاف والمنصورة والدبسي والسويدية وجعبر والمحمودلي والجرنية، مشيرة إلى أن أحد ‏مركزي المدينة يقدم اللقاح يومياً، بينما يقدمه الآخر بمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً، مقابل يوم ‏مخصص بكل أسبوع في كل مركز من المراكز الأخرى.‏

وبينت الكدرو أن برنامج اللقاح الروتيني يستهدف الأطفال منذ اليوم الأول للولادة حتى ‏عمر السنة ونصف السنة، بينما يشمل اللقاح الاستدراكي الأطفال الذين لم يستكملوا جرعاتهم ‏حتى سن الخامسة، إضافة إلى تحصين الأطفال الذين لم يسبق لهم تلقي اللقاحات، وتقديم ‏لقاح الكزاز للنساء من عمر 15 إلى 45 عاماً.‏

وأضافت الكدرو أن اللقاحات تسهم في الوقاية من أمراض عدة، أبرزها الحصبة والسعال ‏الديكي والسل والحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال، وتقدمها وزارة الصحة بشكل ‏مجاني بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).‏

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المستفيدين يتراوح بين 50 و60 طفلاً يومياً، وقد يصل ‏إلى نحو 100 طفل في بعض الأيام، لافتة إلى أن الأيام التي يقدم بها اللقاح للأطفال ‏تترافق مع جلسات توعية الأمهات بأهمية الالتزام بمواعيد اللقاحات، والتعريف بآثارها ‏الجانبية المحتملة وسبل التعامل معها.‏

جولات للمناطق البعيدة

ولفتت الكدرو إلى أن الفرق الصحية تنفذ جولات تعزيز شهرية للوصول إلى القرى ‏والمناطق البعيدة عن المراكز، لتقديم اللقاح والتوعية بأهميته، موضحة أن حملة اللقاح ضد ‏الحصبة التي نفذت مؤخراً حققت نسبة تغطية نحو 95 بالمئة.‏

وتقدم المراكز، إلى جانب خدمات اللقاح، خدمات متابعة النمو والتغذية لدى الأطفال، ‏عبر قياس الوزن والطول والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوزيع “الزبدة ‏العلاجية” على الحالات التي تستدعي ذلك، بينما تُحال الحالات الأكثر شدة إلى المشافي أو ‏المراكز المتخصصة لتلقي الرعاية والعلاج اللازمين.‏