‏9 مراكز صحية تقدم خدمات اللقاح في منطقة الطبقة بالرقة ‏

الرقة-سانا
تقدم 9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة خدمات اللقاح التي يتضمنها البرنامج الروتيني والاستدراكي للقاح الأطفال ولقاح الكزاز للنساء في سن الإنجاب، إلى جانب التوعية الصحية ومتابعة الحالة التغذوية للأطفال، بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض ورفع نسب التغطية باللقاحات.
وأوضحت مسؤولة اللقاح في منطقة الطبقة فاطمة الكدرو، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المراكز تتوزع بين مركزين في مدينة الطبقة و7 مراكز في مناطق الصفصاف والمنصورة والدبسي والسويدية وجعبر والمحمودلي والجرنية، مشيرة إلى أن أحد مركزي المدينة يقدم اللقاح يومياً، بينما يقدمه الآخر بمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً، مقابل يوم مخصص بكل أسبوع في كل مركز من المراكز الأخرى.
وبينت الكدرو أن برنامج اللقاح الروتيني يستهدف الأطفال منذ اليوم الأول للولادة حتى عمر السنة ونصف السنة، بينما يشمل اللقاح الاستدراكي الأطفال الذين لم يستكملوا جرعاتهم حتى سن الخامسة، إضافة إلى تحصين الأطفال الذين لم يسبق لهم تلقي اللقاحات، وتقديم لقاح الكزاز للنساء من عمر 15 إلى 45 عاماً.
وأضافت الكدرو أن اللقاحات تسهم في الوقاية من أمراض عدة، أبرزها الحصبة والسعال الديكي والسل والحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال، وتقدمها وزارة الصحة بشكل مجاني بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأشارت إلى أن عدد الأطفال المستفيدين يتراوح بين 50 و60 طفلاً يومياً، وقد يصل إلى نحو 100 طفل في بعض الأيام، لافتة إلى أن الأيام التي يقدم بها اللقاح للأطفال تترافق مع جلسات توعية الأمهات بأهمية الالتزام بمواعيد اللقاحات، والتعريف بآثارها الجانبية المحتملة وسبل التعامل معها.
جولات للمناطق البعيدة
ولفتت الكدرو إلى أن الفرق الصحية تنفذ جولات تعزيز شهرية للوصول إلى القرى والمناطق البعيدة عن المراكز، لتقديم اللقاح والتوعية بأهميته، موضحة أن حملة اللقاح ضد الحصبة التي نفذت مؤخراً حققت نسبة تغطية نحو 95 بالمئة.
وتقدم المراكز، إلى جانب خدمات اللقاح، خدمات متابعة النمو والتغذية لدى الأطفال، عبر قياس الوزن والطول والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوزيع “الزبدة العلاجية” على الحالات التي تستدعي ذلك، بينما تُحال الحالات الأكثر شدة إلى المشافي أو المراكز المتخصصة لتلقي الرعاية والعلاج اللازمين.