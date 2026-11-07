إصابات الحصبة في الولايات المتحدة تبلغ أعلى مستوى منذ 35 عاماً

واشنطن-سانا‌‎ ‎

سجلت الولايات المتحدة 5182 إصابة مؤكدة بالحصبة منذ بداية عام 2026، في أعلى حصيلة سنوية منذ ‏عام 1991، وفق بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها‎.‎

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية في تقرير لها اليوم السبت، أن الإصابات المسجلة خلال ‏العام الحالي ضعف الحالات التي شهدها عام 2025، والبالغة 2289 إصابة، فيما أعلنت السلطات الصحية ‏تسجيل ما لا يقل عن 8 وفيات مرتبطة بالمرض، بينها وفيات لأطفال صغار‎.‎

وفيات تثير القلق

وحذر اختصاصيون من خطورة عودة انتشار المرض، مشيرين إلى أن الوفيات المرتبطة بالحصبة يمكن ‏تجنبها من خلال التطعيم‎.‎

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت القضاء على انتقال الحصبة محلياً عام 2000، بفضل برامج التطعيم ‏الواسعة، إلا أن المرض عاد للانتشار خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تراجع معدلات التحصين ‏وتزايد الشكوك بشأن اللقاحات‎.‎

كما واجه وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور انتقادات بسبب مواقفه المشككة في ‏اللقاحات، وسط مخاوف من تأثير الخطاب المشكك في ثقة الجمهور ببرامج التطعيم‎.‎

مضاعفات صحية خطيرة

وتُعد الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وتظهر أعراضها عادة في صورة حمى وطفح جلدي ‏ومشكلات تنفسية، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى التهاب رئوي أو التهاب في الدماغ، بما قد يؤدي إلى ‏مضاعفات دائمة أو الوفاة‎.‎

وقبل اعتماد لقاح الحصبة عام 1963، كان المرض يتسبب في وفاة ما بين 400 و500 شخص سنوياً في ‏الولايات المتحدة، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها‎.‎

ويُعد التطعيم الوسيلة الأساسية للوقاية من الحصبة والحد من انتشارها، إذ يتطلب احتواء التفشيات الحفاظ ‏على معدلات مرتفعة من التحصين المجتمعي، وخصوصاً بين الأطفال، للحد من انتقال العدوى وحماية ‏الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات‎.‎