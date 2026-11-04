الصحة العالمية توصي بإضافة لقاحين جديدين لتجارب مكافحة إيبولا

جنيف-سانا
أوصت منظمة الصحة العالمية بإضافة لقاحين جديدين مرشحين إلى التجارب السريرية لمكافحة فيروس إيبولا، في ظل استمرار تفشي الوباء في إفريقيا، ولا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الوفيات 5300 شخص.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان نشر على موقع المنظمة اليوم الأربعاء: إن مجموعات الخبراء في المنظمة أوصت بإضافة لقاحين جديدين إلى التجارب الجارية، التي بدأت الشهر الماضي باستخدام لقاح “إرفيبو” المعتمد لفيروس إيبولا، ولكن غير المعتمد لفيروس بونديبوغيو الذي ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح غيبريسوس أن اللقاحين هما “ChAdOx1 BDBV”، الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع معهد “سيروم” الهندي، و”mRNA-1469” من شركة “موديرنا”، مشيراً إلى أنهما يستهدفان فيروس بونديبوغيو.
وكان غيبريسوس أكد في الثاني من تشرين الثاني الجاري أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبرز الحاجة الملحة إلى استكمال الاتفاق الدولي بشأن الجوائح، وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود.