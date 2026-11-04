الصحة العالمية توصي بإضافة لقاحين جديدين لتجارب مكافحة إيبولا

جنيف-سانا‏

أوصت منظمة الصحة العالمية بإضافة لقاحين جديدين مرشحين إلى التجارب السريرية ‏لمكافحة فيروس إيبولا، في ظل استمرار تفشي الوباء في إفريقيا، ولا سيما في جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الوفيات 5300 شخص.‏

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان نشر على موقع المنظمة ‏اليوم الأربعاء: إن مجموعات الخبراء في المنظمة أوصت بإضافة لقاحين جديدين إلى ‏التجارب الجارية، التي بدأت الشهر الماضي باستخدام لقاح “إرفيبو” المعتمد لفيروس ‏إيبولا، ولكن غير المعتمد لفيروس بونديبوغيو الذي ينتشر في جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية.‏

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وأوضح غيبريسوس أن اللقاحين هما “‏ChAdOx1 BDBV‏”، الذي طورته جامعة ‏أكسفورد بالتعاون مع معهد “سيروم” الهندي، و”‏mRNA-1469‏” من شركة “موديرنا”، ‏مشيراً إلى أنهما يستهدفان فيروس بونديبوغيو.‏

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وكان غيبريسوس أكد في الثاني من تشرين الثاني الجاري أن تفشي فيروس إيبولا في ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية يبرز الحاجة الملحة إلى استكمال الاتفاق الدولي بشأن ‏الجوائح، وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود.‏