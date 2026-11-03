وزيرا المالية والصحة يبحثان مع اليونيسف تعزيز تمويل الخدمات وبرامج صحة الأطفال ‏

دمشق-سانا‏

بحث وزيرا المالية محمد يسر برنية والصحة مصعب العلي، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة (اليونيسف) في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا، وفريق من المنظمة، أولويات التعاون في ‏دعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وآليات تعزيز التمويل الموجه لهذه البرامج وللقطاعات ‏الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة من المنظمة والمانحين ومن الموازنة العامة نحو ‏الاحتياجات الفعلية وتحسين مستوى الخدمات.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول خطط اليونيسف ‏في سوريا للعام 2027، والبرامج التي جرى بحثها مع القطاعات المعنية، بما يشمل الصحة ‏والتغذية والمياه والتعليم وحماية الطفل، إلى جانب آليات دعم الموازنات وتخصيص الموارد، ‏وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للوزارات والقطاعات المختلفة.‏

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحديد الأولويات بوضوح في ظل محدودية الموارد، وتوجيه ‏التمويلات المتاحة نحو البرامج الأكثر إلحاحاً وأثراً، بما يحقق الهدف المشترك المتمثل في تحسين ‏جودة الخدمات المقدمة للأطفال ومختلف فئات المجتمع.‏

ربط الموارد المالية المتاحة بالأولويات التنموية والخدمية

وأشار الوزير برنية خلال الاجتماع، إلى أهمية التركيز على البرامج ذات الأثر المباشر القابل ‏للقياس، الممكن ترجمته إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وربط الموارد المالية المتاحة ‏بالأولويات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاعات المعنية على الاستجابة ‏للاحتياجات القائمة.‏

ودعا الوزير برنية المنظمة لزيادة حصة سوريا من التمويل المتاح في الأعوام القادمة، واستقطاب ‏تمويلات إضافية من المانحين.‏

استمرار تمويل برامج التغذية والخدمات الصحية

بدوره، أكد الوزير العلي ضرورة ضمان تقديم الخدمات للأطفال من خلال فرق متخصصة، وبما ‏يحقق وصولها إلى الفئات المستهدفة بالشكل الصحيح، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تنفيذ ‏الخطة متعددة القطاعات، واستمرار تمويل برامج التغذية والخدمات الصحية، مع تأكيد استمرار ‏الحكومة في تقديم الدعم والمساندة ضمن الإمكانات المتاحة.‏

وشدد الوزير العلي على أهمية العمل المشترك بين الحكومة واليونيسف لاستقطاب تمويلات ‏إضافية.‏

وكان وفد من (اليونيسف) زار في الأول من حزيران الماضي قريتي المغيرية وسلمى في الريف ‏الشمالي لمحافظة اللاذقية، واطلع على احتياجاتهما في قطاعي التعليم والصحة، حيث بينت ممثلة ‏المنظمة ميريتشيل ريلانيو أرانا‏، أن البرامج التي يتم تنفيذها في المحافظة واسعة في القطاع ‏الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس وتزويد الأطفال بالمستلزمات التعليمية، وإعادة تأهيل ‏شبكات المياه والصرف الصحي وتنفيذ برامج لحماية الطفل.‏