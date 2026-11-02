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حملة للتبرع بالدم في جرمانا بريف دمشق لتعزيز مخزون بنك الدم ودعم المرضى

184A1122 حملة للتبرع بالدم في جرمانا بريف دمشق لتعزيز مخزون بنك الدم ودعم المرضى

ريف دمشق-سانا
 
أقامت مديرية صحة ريف دمشق، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم في المركز الصحي الشرقي بمدينة جرمانا، بهدف تعزيز مخزون بنك الدم وتأمين احتياجات المرضى، ولا سيما المصابين بالأمراض المزمنة ومرضى التلاسيميا وسرطان الدم.
 
وأوضح مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لدعم مخزون الدم الاستراتيجي وتأمين احتياجات المرضى، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة ومرضى التلاسيميا.

184A1125 حملة للتبرع بالدم في جرمانا بريف دمشق لتعزيز مخزون بنك الدم ودعم المرضى

وبيّن أن حملات التبرع بالدم تتواصل على مدار الأسبوع في مختلف مناطق ريف دمشق، ومنها جرمانا، حيث نُظمت الحملة بالتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وعدد من الجمعيات والمبادرات الأهلية.

من جهته، أوضح عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة جرمانا سالم المغربي، في تصريح مماثل، أن انطلاق الحملة بمشاركة مجتمعية واسعة يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية في تنظيم المبادرات الصحية، مؤكداً وجود توجه لتنظيم حملات مماثلة بشكل دوري.
 
بدوره، أشار المتبرع عمر عزام إلى أن مشاركته في الحملة تأتي بهدف مساعدة المرضى، ولا سيما المصابين بسرطان الدم والتلاسيميا، داعياً القادرين على التبرع إلى المبادرة والمشاركة في هذه الحملات دعماً للمرضى وتلبية لاحتياجاتهم العلاجية.
 
وكانت مدينة دوما بريف دمشق شهدت مؤخراً حملة للتبرع بالدم في مشفاها الوطني، نظمتها مديرية صحة ريف دمشق بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية، بهدف دعم مخزون بنك الدم وتلبية احتياجات المرضى.

184A1150 حملة للتبرع بالدم في جرمانا بريف دمشق لتعزيز مخزون بنك الدم ودعم المرضى
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