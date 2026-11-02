الصحة العالمية: تفشي إيبولا يؤكد ضرورة استكمال اتفاق الجوائح وتعزيز التعاون ‏الدولي

جنيف-سانا‏

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن تفشي ‏فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبرز الحاجة الملحة إلى استكمال ‏الاتفاق الدولي بشأن الجوائح، وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات الصحية ‏العابرة للحدود.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن غيبريسوس دعا في كلمة خلال افتتاح الجولة التاسعة ‏من اجتماعات مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية باستكمال الاتفاق في جنيف، ‏اليوم الإثنين الدول إلى إنجاز المفاوضات، والتوصل إلى توافق بشأن المسائل العالقة، ‏مشدداً على أن أي تهديد صحي في بلد ما يمكن أن يتحول إلى خطر يطال العالم ‏بأسره.‏

وأوضح أن تفشي فيروس هانتا في وقت سابق من العام الجاري، ووباء إيبولا المستمر ‏في الكونغو الديمقراطية، يؤكدان ضرورة الاستعداد الجماعي للأوبئة، لافتاً إلى أن ‏الدرس الأساسي من جائحة كوفيد-19 يتمثل في أن أي دولة لا تستطيع منفردة ‏حماية نفسها من الجوائح.‏

وبيّن أن المسألة الرئيسة التي لا تزال تعيق استكمال الاتفاق تتمثل في نظام إتاحة ‏مسببات الأمراض وتقاسم المنافع (‏PABS‏)، الذي ينظم تبادل العينات والمعلومات ‏الوراثية لمسببات الأمراض ذات القدرة الوبائية، مقابل ضمان تقاسم عادل للمنافع ‏الناتجة عنها، بما فيها اللقاحات والفحوص والعلاجات.‏

ولفت غيبريسوس إلى أن عدم التكافؤ في توزيع اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 ‏أدى إلى خسائر بشرية وأطال أمد الأزمة الصحية، مؤكداً أن إقرار النظام المذكور ‏يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الصحي العالمي.‏

وكانت جمعية الصحة العالمية اعتمدت في أيار 2025 الاتفاق الدولي بشأن الوقاية ‏من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، بعد 3 سنوات من ‏المفاوضات الشاقة‏، فيما أُرجئ الاتفاق على الملحق الخاص بنظام تقاسم المنافع لمواصلة التفاوض بشأن ‏آليات تنفيذه، ومن المقرر عرض نتائج المفاوضات على جمعية الصحة العالمية في ‏أيار القادم.‏