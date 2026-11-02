وزارة الصحة تطلق حملة للتوعية بسلامة الدواء والإبلاغ عن آثاره الجانبية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة فعاليات حملة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء الذي يصادف الأسبوع ‏الأول من شهر تشرين الثاني من كلّ عام، تحت شعار “الآثار الجانبية لا تتجاهلها، ‏أبلِغ”.‏

وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الحملة التي ينظمها قسم اليقظة ‏والدراسات الدوائية في إدارة الرقابة الدوائية بالوزارة، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اليقظة ‏الدوائية، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي أثر جانبي للأدوية عبر القنوات الرسمية ‏ودائرة اليقظة الدوائية في وزارة الصحة، بما يسهم في ضمان سلامة الأدوية وفعاليتها.‏

تقييم فريق مختص

وأكّد معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني البغدادي أهمية اليقظة الدوائية ‏والإبلاغ عن أي أثر جانبي مشتبه به للأدوية، باعتبار ذلك مسؤولية تشاركية تشمل ‏المستشفيات والأطباء والصيادلة والمرضى وذويهم، موضحاً أن البلاغات الواردة إلى دائرة ‏اليقظة الدوائية تخضع لتقييم فريق فني مختص يتولى دراسة كل حالة واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة، مع مشاركة البيانات مع مركز أوبسالا العالمي، بما يسهم في ضمان سلامة ‏الدواء.‏

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ويعمل قسم اليقظة والدراسات الدوائية في إدارة الرقابة الدوائية على رصد الآثار الجانبية ‏للأدوية، حيث يتلقى تقارير حول التأثيرات غير المرغوبة للأدوية ويوثقها ضمن قاعدة ‏بيانات لتحليلها وكشف أي مشكلة متعلقة باستخدام الدواء.‏