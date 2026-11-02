وزارة الصحة تطلق حملة للتوعية بسلامة الدواء والإبلاغ عن آثاره الجانبية

دمشق-سانا
أطلقت وزارة الصحة فعاليات حملة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني من كلّ عام، تحت شعار “الآثار الجانبية لا تتجاهلها، أبلِغ”.
وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الحملة التي ينظمها قسم اليقظة والدراسات الدوائية في إدارة الرقابة الدوائية بالوزارة، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اليقظة الدوائية، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي أثر جانبي للأدوية عبر القنوات الرسمية ودائرة اليقظة الدوائية في وزارة الصحة، بما يسهم في ضمان سلامة الأدوية وفعاليتها.
تقييم فريق مختص
وأكّد معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني البغدادي أهمية اليقظة الدوائية والإبلاغ عن أي أثر جانبي مشتبه به للأدوية، باعتبار ذلك مسؤولية تشاركية تشمل المستشفيات والأطباء والصيادلة والمرضى وذويهم، موضحاً أن البلاغات الواردة إلى دائرة اليقظة الدوائية تخضع لتقييم فريق فني مختص يتولى دراسة كل حالة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع مشاركة البيانات مع مركز أوبسالا العالمي، بما يسهم في ضمان سلامة الدواء.
ويعمل قسم اليقظة والدراسات الدوائية في إدارة الرقابة الدوائية على رصد الآثار الجانبية للأدوية، حيث يتلقى تقارير حول التأثيرات غير المرغوبة للأدوية ويوثقها ضمن قاعدة بيانات لتحليلها وكشف أي مشكلة متعلقة باستخدام الدواء.