اختتام ورشة تدريبية في طرطوس لتعزيز تشخيص اللاشمانيا وعلاجها

طرطوس-سانا

اختُتمت اليوم الخميس، ورشة عمل تدريبية في طرطوس حول داء اللاشمانيا، استمرت ثلاثة أيام، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الصحية في التشخيص والعلاج، والتعريف بأحدث الطرق العلاجية المتبعة، بما يسهم في تحسين نتائج الشفاء والحد من مضاعفات المرض.

وأوضح مدير برنامج مكافحة اللاشمانيا والملاريا في وزارة الصحة، الدكتور عاطف الطويل، في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة ركزت على رفع كفاءة العاملين في التشخيص السريري، وتعزيز معارفهم بالتشخيص المخبري، بما يساعدهم على اتخاذ القرار العلاجي المناسب لكل حالة وفقاً لطبيعة الإصابة.

تطوير مهارات الأطباء المقيمين باختصاص الجلدية

أشار الطويل إلى أن التدريب شمل تطوير مهارات الأطباء المقيمين باختصاص الجلدية في استخدام الطرق الحديثة للعلاج، ولا سيما الحقن الموضعي والعلاج بالتبريد باستخدام النيتروجين السائل بدرجة حرارة 196درجة مئوية تحت الصفر، موضحاً أن هذه الأساليب تسهم في تحسين نتائج العلاج وتقليل الندبات الجلدية، بما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين.

ولفت الطويل إلى أن البرنامج يواجه تحديات مرتبطة بالعوامل البيئية المساعدة على انتشار المرض، رغم توافر الأدوية، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات المعنية لترحيل النفايات المنزلية دورياً، والتعامل الآمن مع النفايات الحيوانية، وتحسين واقع الصرف الصحي، ولا سيما المكشوف منه، للحد من تكاثر الحشرة الناقلة للمرض.

35 متدرباً من سبعة مراكز صحية

من جهتها، أوضحت مديرة مركز اللاشمانيا والملاريا في مديرية صحة طرطوس، الدكتورة سوزانا حداد، في تصريح مماثل، أن الورشة استهدفت نحو 35 متدرباً من سبعة مراكز، إضافة إلى أطباء الجلدية المقيمين في المشفى الوطني، مبينة أن التدريب ركز على تعزيز مهارات المشاركين في الكشف المبكر عن الإصابات وتشخيصها واختيار طرق المعالجة المناسبة.

وأكدت حداد أن تطوير خبرات الكوادر الصحية يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، وتقليل حالات النكس وتسريع الوصول إلى الشفاء.

وتأتي الورشة في إطار تعزيز الخبرات الطبية في التعامل مع داء اللاشمانيا، بالتوازي مع أهمية معالجة العوامل البيئية التي تسهم في انتشاره، بما يدعم جهود الوقاية والحد من الإصابات.