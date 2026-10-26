صحة دير الزور تتخذ إجراءات بشأن أدوية منتهية الصلاحية في مشفى ‏الكسرة

دير الزور-سانا‏

تتابع مديرية صحة دير الزور ما جرى تداوله من مقاطع مصورة حول ‌‏وجود أدوية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء في أحد مشافي المحافظة، ‌‏مؤكدةً عدم استخدامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين.‏

وأوضح مدير الصحة نصر الخلف لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه المواد ‏موجودة في مستودعات مشفى الكسرة، ولم تُستخدم، مبيناً أن مسؤولية هذه ‏الأدوية تقع على عاتق الكادر المشرف على القسم.‏

وأشار الخلف إلى اتخاذ إجراءات بحق المقصرين، والتوجه لإنهاء تكليف ‏جميع المعنيين بالقضية، ومتابعتها حتى استكمال الإجراءات اللازمة، مؤكداً ‏أن المديرية ترفض أي ممارسات خاطئة قد تلحق الضرر بالمرضى.‏

ولفت الخلف إلى أن أبواب المديرية مفتوحة لتلقي الشكاوى والملاحظات ‏والعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة.‏

ويواجه القطاع الدوائي في دير الزور تحديات عدة، تتمثل في نقص بعض ‏الأصناف الدوائية الأساسية والمستلزمات الطبية، وارتفاع تكاليف تأمينها ‏على المرضى.‏