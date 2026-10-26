صحة دير الزور تتخذ إجراءات بشأن أدوية منتهية الصلاحية في مشفى ‏الكسرة

دير الزور-سانا
تتابع مديرية صحة دير الزور ما جرى تداوله من مقاطع مصورة حول وجود أدوية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء في أحد مشافي المحافظة، مؤكدةً عدم استخدامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين.
وأوضح مدير الصحة نصر الخلف لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه المواد موجودة في مستودعات مشفى الكسرة، ولم تُستخدم، مبيناً أن مسؤولية هذه الأدوية تقع على عاتق الكادر المشرف على القسم.
وأشار الخلف إلى اتخاذ إجراءات بحق المقصرين، والتوجه لإنهاء تكليف جميع المعنيين بالقضية، ومتابعتها حتى استكمال الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن المديرية ترفض أي ممارسات خاطئة قد تلحق الضرر بالمرضى.
ولفت الخلف إلى أن أبواب المديرية مفتوحة لتلقي الشكاوى والملاحظات والعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة.
ويواجه القطاع الدوائي في دير الزور تحديات عدة، تتمثل في نقص بعض الأصناف الدوائية الأساسية والمستلزمات الطبية، وارتفاع تكاليف تأمينها على المرضى.