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ارتفاع إصابات الحصبة في الولايات المتحدة إلى 4588 حالة منذ بداية العام

photo 2026 10 24 14 43 53 ارتفاع إصابات الحصبة في الولايات المتحدة إلى 4588 حالة منذ بداية العام
لافتة تحذيرية بشأن مرض الحصبة معلقة خارج مدخل مركز طبي للأطفال-رويترز

واشنطن-سانا‏

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسجيل ‌‏4588 إصابة بالحصبة خلال العام الجاري، مقابل 2289 إصابة مؤكدة خلال عام ‌‏2025، في مؤشر إلى اتساع انتشار المرض في البلاد.‏

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية اليوم السبت، نقلاً عن تحديث للمراكز صدر ‏أمس، أن الإصابات سُجلت في 47 ولاية قضائية، مع رصد 42 بؤرة تفشٍّ جديدة.‏

وأشارت البيانات إلى تسجيل ثلاث وفيات بالحصبة هذا العام، فيما أبلغت ولاية ‏بنسلفانيا عن خمس وفيات، إضافة إلى وفاة سادسة لا تزال قيد التحقيق، وسجلت ‏الولاية 1338 إصابة في 44 مقاطعة، ما يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الإصابات ‏على مستوى البلاد.‏

وبحسب المراكز، فإن 96 بالمئة من المصابين لم يتلقوا اللقاح أو كانت حالة تطعيمهم ‏غير معروفة، فيما سُجلت 59 بالمئة من الإصابات بين أشخاص تبلغ أعمارهم 19 ‏عاماً أو أقل.‏

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 7000 إصابة منذ بداية عام 2025، فيما ‏يرجّح خبراء في الأمراض المعدية أن يكون العدد الفعلي أكبر بسبب عدم الإبلاغ عن ‏بعض الحالات.‏

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، ‏إنشاء مركز جديد لأبحاث سلامة اللقاحات، بهدف دراسة الآثار الجانبية النادرة ‏للتطعيم، وفق ما أعلنه وزير الصحة روبرت كينيدي الابن.‏

يذكر أن الإدارة الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أعلنت في 16 أيلول الماضي، ‏تسجيل وفاة رابعة ‏مرتبطة بمرض الحصبة، في وقت تشهد الولايات المتحدة أكبر ‏تفش للمرض الذي ‏يمكن الوقاية منه باللقاحات.‏

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