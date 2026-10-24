ارتفاع إصابات الحصبة في الولايات المتحدة إلى 4588 حالة منذ بداية العام

واشنطن-سانا‏

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسجيل ‌‏4588 إصابة بالحصبة خلال العام الجاري، مقابل 2289 إصابة مؤكدة خلال عام ‌‏2025، في مؤشر إلى اتساع انتشار المرض في البلاد.‏

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية اليوم السبت، نقلاً عن تحديث للمراكز صدر ‏أمس، أن الإصابات سُجلت في 47 ولاية قضائية، مع رصد 42 بؤرة تفشٍّ جديدة.‏

وأشارت البيانات إلى تسجيل ثلاث وفيات بالحصبة هذا العام، فيما أبلغت ولاية ‏بنسلفانيا عن خمس وفيات، إضافة إلى وفاة سادسة لا تزال قيد التحقيق، وسجلت ‏الولاية 1338 إصابة في 44 مقاطعة، ما يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الإصابات ‏على مستوى البلاد.‏

وبحسب المراكز، فإن 96 بالمئة من المصابين لم يتلقوا اللقاح أو كانت حالة تطعيمهم ‏غير معروفة، فيما سُجلت 59 بالمئة من الإصابات بين أشخاص تبلغ أعمارهم 19 ‏عاماً أو أقل.‏

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 7000 إصابة منذ بداية عام 2025، فيما ‏يرجّح خبراء في الأمراض المعدية أن يكون العدد الفعلي أكبر بسبب عدم الإبلاغ عن ‏بعض الحالات.‏

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، ‏إنشاء مركز جديد لأبحاث سلامة اللقاحات، بهدف دراسة الآثار الجانبية النادرة ‏للتطعيم، وفق ما أعلنه وزير الصحة روبرت كينيدي الابن.‏

يذكر أن الإدارة الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أعلنت في 16 أيلول الماضي، ‏تسجيل وفاة رابعة ‏مرتبطة بمرض الحصبة، في وقت تشهد الولايات المتحدة أكبر ‏تفش للمرض الذي ‏يمكن الوقاية منه باللقاحات.‏