إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو مع أكثر من خمسة آلاف إصابة مؤكدة

كينشاسا-سانا‏

أعلن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن العدد التراكمي ‏لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا تتجاوز خمسة آلاف حالة.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المعهد قوله في أحدث تقرير حول الوضع الوبائي: إن العدد ‏التراكمي للحالات بلغ 5021 حالة، بينها 2378 حالة وفاة.‏

وينتقل فيروس إيبولا عن طريق الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب، ‏سواء كان حياً أو متوفياً، ويمكن أن يسبب أعراضاً تشمل الحمى والقيء والإسهال، ‏وقد يؤدي في الحالات الشديدة إلى نزيف داخلي وخارجي.‏

وتنتشر حالياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا، ‏ولا تتوافر حتى الآن علاجات أو لقاحات معتمدة ومحددة لهذه السلالة.‏

وتواصل السلطات الصحية في البلاد متابعة الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة للحد من انتشار الفيروس.‏