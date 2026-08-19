إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو مع أكثر من خمسة آلاف إصابة مؤكدة

AFP 20260517 B33Q73A v2 MidRes TopshotDrcongoHealthVirusEbola 142643 large2 075904 large إيبولا يواصل الانتشار في الكونغو مع أكثر من خمسة آلاف إصابة مؤكدة
مستشفى سي بي سي إيه في الكونغو الديموقراطية

كينشاسا-سانا‏

أعلن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن العدد التراكمي ‏لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا تتجاوز خمسة آلاف حالة.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المعهد قوله في أحدث تقرير حول الوضع الوبائي: إن العدد ‏التراكمي للحالات بلغ 5021 حالة، بينها 2378 حالة وفاة.‏

وينتقل فيروس إيبولا عن طريق الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب، ‏سواء كان حياً أو متوفياً، ويمكن أن يسبب أعراضاً تشمل الحمى والقيء والإسهال، ‏وقد يؤدي في الحالات الشديدة إلى نزيف داخلي وخارجي.‏

وتنتشر حالياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا، ‏ولا تتوافر حتى الآن علاجات أو لقاحات معتمدة ومحددة لهذه السلالة.‏

وتواصل السلطات الصحية في البلاد متابعة الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة للحد من انتشار الفيروس.‏

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