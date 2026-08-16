افتتاح شعبة القلبية للأطفال وقسم غسيل الكلى بعد تحديثه في مشفى ابن الوليد بحمص

حمص-سانا

افتتحت مديرية صحة حمص بالتعاون مع منظمة “ميدغلوبال” اليوم الأحد، شعبة القلبية للأطفال في مشفى ابن الوليد، إضافة إلى قسم غسيل الكلى بعد إعادة تأهيله وتحديثه ورفده بأجهزة جديدة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمرضى ولا سيما القادمين من الريف والمناطق البعيدة.

وأوضح مدير صحة حمص خالد الحمصي في تصريح لمراسل سانا أن شعبة القلبية للأطفال ستوفر خدمة تخصصية مهمة لأطفال المحافظة بالشراكة مع منظمة ميدغلوبال، بما يسهم في تخفيف مشقة السفر عن الأهالي الباحثين عن التشخيص والعلاج لأطفالهم.

إدخال اختصاصات نوعية

وأضاف أن افتتاح قسم غسيل الكلى بعد تحديثه يسهم في توفير الخدمة للمرضى وتخفيف الأعباء عنهم وتقليص فترات الانتظار.

وأشار الحمصي إلى أن المديرية تعمل على إدخال اختصاصات نوعية إلى مدينة حمص، منها جراحة الكلى والأطفال وغيرها من الاختصاصات.

بدوره، بين مدير مشفى ابن الوليد يحيى العليوي أن تحديث قسم غسيل الكلى وإضافة أجهزة جديدة يهدف إلى استيعاب أعداد أكبر من المرضى من المدينة والريف، وتخفيف الأعباء المادية والنفسية عنهم.

تطوير الخدمات الطبية

ولفت العليوي إلى أن شعبة القلبية للأطفال تضم كادراً طبياً وصحياً مؤهلاً من الاختصاصيين والمقيمين والاستشاريين، ومجهزة بالمعدات والتجهيزات اللازمة.

وأشار إلى مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لتطوير الخدمات الطبية في المشفى، من خلال افتتاح العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة، وتأهيل قسم الإسعاف، ووضع خطة لتطوير قسم الحواضن والعناية المشددة للأطفال.

رفع القدرة الاستيعابية لقسم غسيل الكلى

من جهتها، أوضحت رئيسة قسم غسيل الكلى في مشفى ابن الوليد فاطمة سلامة أن القسم كان يضم سابقاً 9 أجهزة، بينما أصبح بعد إعادة تأهيله وتجهيزه يضم 12 جهازاً، ما رفع القدرة على تقديم الخدمة للمرضى بنسبة نحو 30 بالمئة مقارنة بالسابق، وأتاح استقبال عدد أكبر من المرضى، وخاصة القادمين من الريف والمناطق البعيدة، وأسهم في تخفيف أعباء التنقل وفترات الانتظار عنهم.

تحسن في مستوى الخدمة

وأشار المريض عبد الله مجرود إلى أنه كان يتلقى جلسات غسيل الكلى في القسم القديم بمشفى حمص الكبير منذ نحو أربعة أشهر، قبل انتقال الخدمة إلى مشفى ابن الوليد، لافتاً إلى وجود فرق واضح في مستوى العناية والتجهيزات والأجهزة بعد تحديث القسم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المرضى.

ويأتي افتتاح شعبة القلبية للأطفال وتحديث قسم غسيل الكلى في مشفى ابن الوليد ضمن جهود تطوير الخدمات الصحية التخصصية في محافظة حمص، بما يخفف عن المرضى وذويهم أعباء السفر ويوفر لهم خدمات طبية أكثر كفاءة وقرباً من مناطق إقامتهم.