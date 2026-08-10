افتتاح قسم القثطرة القلبية ومركز تصنيع الأطراف الصناعية في مستشفى دير الزور الوطني

دير الزور-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي اليوم الإثنين عدداً من المشاريع الطبية والخدمية في مستشفى دير الزور الوطني، شملت قسم القثطرة القلبية ومركز تصنيع الأطراف الصناعية، إلى جانب توسعة قسم الإسعاف، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام، أن قسم القثطرة القلبية المنجز بالتعاون مع منظمة SAMS يضم جهاز قثطرة قلبية متكاملاً، ووحدة عناية قلبية بسعة 16 سريراً، على أن يدخل الخدمة خلال أسبوع، بما يخفف إحالات مرضى القلب إلى خارج المحافظة، ويسرع حصولهم على التدخلات القلبية التخصصية، وهو يعد الأول من نوعه في دير الزور والمنطقة الشرقية.

1001910134 افتتاح قسم القثطرة القلبية ومركز تصنيع الأطراف الصناعية في مستشفى دير الزور الوطني

وبينت الوزارة أن مركز تصنيع الأطراف الصناعية المنجز بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يعد الأول من نوعه في دير الزور، ويقدّم خدمات تصنيع الأطراف السفلية فوق وتحت الركبة، إلى جانب التدريب والتأهيل على استخدامها.

وأضافت الوزارة، أن توسعة قسم الإسعاف شملت إضافة 8 أسرّة جديدة وفصل إسعاف الداخلية عن إسعاف الجراحة، علماً أن القسم يستقبل نحو 500 إلى 600 حالة يومياً، بما يعزّز تنظيم العمل ويرفع كفاءة الاستجابة للحالات الإسعافية.

وتواصل مديرية الصحة في دير الزور العمل على تعزيز الخدمات الطبية والتخصصية في المحافظة، حيث جرى في وقت سابق اليوم وضع حجر الأساس لمشروع مشفى الأورام، كما افتتح وزير الصحة مصعب العلي أقساماً ووحدات جديدة في مستشفى الأطفال والتوليد “الهويدي” بهدف رفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال وحديثي الولادة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

1001910130 scaled افتتاح قسم القثطرة القلبية ومركز تصنيع الأطراف الصناعية في مستشفى دير الزور الوطني
Screenshot ٢٠٢٦٠٨١٠ ١٣٠٠٤٨ Gallery 1 scaled افتتاح قسم القثطرة القلبية ومركز تصنيع الأطراف الصناعية في مستشفى دير الزور الوطني
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