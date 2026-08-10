افتتاح أقسام جديدة في مستشفى “الهويدي” بدير الزور لتعزيز رعاية الأطفال وحديثي الولادة

دير الزور-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي، برفقة محافظ دير الزور زياد العايش، اليوم الإثنين، أقساماً ووحدات جديدة في مستشفى الأطفال والتوليد “الهويدي” بدير الزور، وذلك في إطار تعزيز مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال وحديثي الولادة ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وتعد وحدة العناية المشددة لحديثي الولادة (NICU) من أبرز الأقسام الجديدة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتضم عشرة أسرّة حواضن مجهزة بمنافس وأجهزة دعم تنفسي، بما يعزّز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة ويحد من إحالتها إلى دمشق.

كما افتتح وزير الصحة مركزاً متكاملاً لعلاج سوء التغذية الحاد مع الاختلاطات بسعة تسعة أسرّة، ويعمل بكوادر مؤهلة ودعم أكاديمي متخصص، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة تشمل تقييم الحالات وعلاجها ومتابعتها بشكل مستمر حتى الوصول إلى مرحلة التعافي.

وشهدت الزيارة افتتاح جناح الأطفال الجديد بسعة أربعين سريراً، بعد إعادة تأهيله وتجديده بشكل متكامل، وتطوير تجهيزاته الطبية والتمريضية، بما يوفر بيئة علاجية أفضل وأكثر أماناً للأطفال ويرتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأكد وزير الصحة في تصريح للصحفيين أن افتتاح هذه الأقسام والوحدات يشكل خطوة أساسية لتوفير بيئة طبية متخصصة تستجيب لاحتياجات المرضى، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على دعم وتطوير أقسام الأطفال وحديثي الولادة، وتحسين جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير الخدمات الطبية النوعية بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الاستثمار في صحة الطفل ورعاية حديثي الولادة يشكل أولوية رئيسية ضمن جهود تطوير القطاع الصحي، من خلال رفد المنشآت بالتجهيزات الحديثة والكوادر المؤهلة للارتقاء بمستوى الخدمات التخصصية المقدمة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الصحة في تطوير البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية التخصصية، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للأطفال والأمهات وحديثي الولادة، بما يعزز قدرة مستشفى “الهويدي” على تقديم خدمات نوعية ومتكاملة لأبناء المنطقة.