خدمات متكاملة لمرضى السكري في مركز كرم الشامي الصحي بحمص

حمص-سانا

يقدم مركز كرم الشامي الصحي في حمص خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى السكري ضمن برنامج مديرية صحة حمص، تشمل الكشف المبكر، والمتابعة الدورية، وتأمين العلاج، في إطار جهود تعزيز الرعاية الصحية والحد من مضاعفات المرض.

وأوضحت رئيسة برنامج السكري في مديرية صحة حمص الدكتورة صفاء الناصر في تصريح لمراسلة سانا أن المركز يستقبل المرضى المشخصين سابقاً بالسكري، إضافة إلى المرضى الجدد الذين تظهر لديهم أعراض مثل العطش الشديد، وكثرة التبول، ونقص الوزن، وتشوش الرؤية، حيث يتم إجراء التحاليل اللازمة لهم ووضع الخطة العلاجية المناسبة، مع متابعة دورية كل ستة أشهر.

وقالت الناصر: إن خدمات المركز تشمل توفير معظم أنواع الأنسولين وبعض الأدوية الخافضة للسكر، وإجراء فحص الشبكية من خلال العيادة العينية للكشف المبكر عن الاختلاطات، وتقييم وظائف الكلية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى اختصاصيين، إضافة إلى متابعة مرضى القدم السكرية وتحويلهم إلى العيادة التخصصية في مشفى الجامعة عند الحاجة.

وأضافت أن برنامج السكري في المحافظة يقدّم خدماته لنحو 10 آلاف و600 مريض يتلقون العلاج بالأنسولين، إضافة إلى 3600 مريض يتلقون الخافضات الفموية، موضحةً أن البرنامج يضم أكثر من 30 مركزاً موزعة في مدينة حمص وريفها، فيما أن العمل جار على تجهيز مركز في تدمر، وتزويد عدد من المراكز بالأدوية والأنسولين، إلى جانب التحضير لافتتاح مركز متخصص بعلاج سكري الأطفال.

وبيّنت الناصر أن أبرز التحديات تتمثل في نقص بعض المواد المخبرية اللازمة لإجراء التحاليل، ولا سيما تحليل السكر التراكمي، إضافة إلى عدم توافر أقلام الأنسولين المخصصة للأطفال، مشيرةً إلى أن هناك وعوداً من بعض المنظمات بتأمين عدد من الأدوية النوعية خلال الفترة المقبلة.

بدروه أوضح رئيس مركز كرم الشامي الصحي ورئيس المنطقة الصحية الثانية في مديرية صحة حمص الدكتور خضر القاسمي أن المركز يستقبل يومياً نحو 300 مراجع، ويقدم تقييماً صحياً متكاملاً للمريض، حيث تجرى للمراجعين الجدد تحاليل السكر ووظائف الكلية والكوليسترول والشحوم، ويتم إعداد ملف صحي متكامل لكل مريض قبل توجيهه إلى العيادات التخصصية وفق حالته.

وأشار القاسمي إلى أن الأنسولين والأدوية الخافضة للسكر تؤمن بالتنسيق مع دائرة الخدمات الطبية في مديرية الصحة، مؤكداً أهمية التزام المرضى بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر لضمان ضبط المرض والوقاية من مضاعفاته.

من جانبها، أكدت اختصاصية الصحة العامة في عيادة تقييم السكري الدكتورة وفاء عساف أن التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج يحدان بشكل كبير من الاختلاطات العينية والقلبية والكلوية، مشيرة إلى أن أكثر المضاعفات رصداً هي اعتلال الشبكية والأعصاب، ما يجعل الفحص الدوري، وخاصة لمن لديهم قصة عائلية مع المرض، أمراً بالغ الأهمية.

وأشادت هند السيد (إحدى مراجعات المركز منذ خمس سنوات) بالخدمات الطبية وحسن معاملة الكادر الصحي، مشيرة إلى أنها تتلقى المتابعة الدورية وتحصل على الأدوية الخافضة للسكر مجاناً وبشكل منتظم.

ويواصل برنامج السكري في مديرية صحة حمص تطوير خدماته العلاجية والوقائية، بهدف توسيع نطاق الرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة المرضى في مختلف مناطق المحافظة.