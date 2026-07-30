الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ

IMG 20260730 190213 429 الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ

دمشق-سانا‏

نظمت مديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة ‏تدريبية بعنوان “الرعاية الصحية الأولية في الطوارئ”، في فندق الداما روز بدمشق.‏

IMG 20260730 190212 859 الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الورشة تهدف إلى البدء بإعداد خطط للاستجابة ‏لحالات الطوارئ، وفق المعايير العالمية المعتمدة.‏

وأوضح مدير برامج الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور سامر زكور أن الورشة تأتي في إطار تعزيز ‏جاهزية مراكز الرعاية الأولية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الصحية الأساسية، بما يسهم في دعم ‏المستشفيات وتخفيف الضغط عنها خلال حالات الطوارئ.‏

وبيّن زكور أن الورشة ستتبعها ورشات عمل ميدانية في المحافظات، لوضع خطط الطوارئ وتدريب الكوادر ‏العاملة، إلى جانب تنفيذ تمارين محاكاة لحالات الطوارئ، بما يعزز الاستجابة الصحية ويضمن استمرارية ‏تقديم الرعاية في مختلف الظروف.‏

وشارك في الورشة مسؤولو الرعاية الصحية الأولية ومديرو المراكز في المحافظات.‏

وكانت وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمتا، في الأول من تموز الجاري، دورة تدريبية ‏تخصصية في الرعاية الطارئة الأساسية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية في الوزارة، ‏وتعزيز قدرتهم على التعامل السريع والمنظم مع الحالات الطبية الحرجة والمهددة للحياة.‏

IMG 20260730 190213 432 الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ
IMG 20260730 190213 601 الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ
IMG 20260730 190212 895 الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ
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