الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ

دمشق-سانا‏

نظمت مديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة ‏تدريبية بعنوان “الرعاية الصحية الأولية في الطوارئ”، في فندق الداما روز بدمشق.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الورشة تهدف إلى البدء بإعداد خطط للاستجابة ‏لحالات الطوارئ، وفق المعايير العالمية المعتمدة.‏

وأوضح مدير برامج الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور سامر زكور أن الورشة تأتي في إطار تعزيز ‏جاهزية مراكز الرعاية الأولية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الصحية الأساسية، بما يسهم في دعم ‏المستشفيات وتخفيف الضغط عنها خلال حالات الطوارئ.‏

وبيّن زكور أن الورشة ستتبعها ورشات عمل ميدانية في المحافظات، لوضع خطط الطوارئ وتدريب الكوادر ‏العاملة، إلى جانب تنفيذ تمارين محاكاة لحالات الطوارئ، بما يعزز الاستجابة الصحية ويضمن استمرارية ‏تقديم الرعاية في مختلف الظروف.‏

وشارك في الورشة مسؤولو الرعاية الصحية الأولية ومديرو المراكز في المحافظات.‏

وكانت وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمتا، في الأول من تموز الجاري، دورة تدريبية ‏تخصصية في الرعاية الطارئة الأساسية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية في الوزارة، ‏وتعزيز قدرتهم على التعامل السريع والمنظم مع الحالات الطبية الحرجة والمهددة للحياة.‏