باحثون روس يختبرون علاجاً تجديدياً لالتهاب المفاصل باستخدام الإكسوزومات

موسكو-سانا

يستعد باحثون روس لإطلاق تجربة سريرية لاختبار علاج تجريبي جديد لالتهاب المفاصل العظمي يعتمد على حقن الإكسوزومات، وهي جزيئات حيوية دقيقة تفرزها الخلايا، مباشرة في المفاصل المتضررة، بهدف تقييم قدرتها على الحد من الالتهاب وتحفيز ترميم الغضاريف.

وذكرت وكالة سبوتنيك أول أمس أن العلاج لا يزال في مراحله البحثية، وأن البرنامج ينفذ بالتعاون بين معهد ناسونوفا لأبحاث الروماتيزم ومركز كولاكوف الوطني للأبحاث الطبية .

وأوضح الباحثون أن التهاب المفاصل العظمي يعد من أكثر أمراض المفاصل شيوعاً، إذ يؤدي إلى تدهور الغضروف الذي يغطي نهايات العظام، كما يؤثر في أنسجة المفصل المحيطة، ما يسبب الألم والتصلب وصعوبة الحركة.

وأشاروا إلى أن الدراسات الحديثة بينت أن الالتهاب المزمن يؤدي دوراً مهماً في تطور المرض، وليس التآكل الميكانيكي للغضروف فقط، الأمر الذي دفع العلماء إلى البحث عن علاجات تستهدف أسباب المرض وآلياته بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض.

وتعتمد العلاجات المتوافرة حالياً على تقليل الألم وتحسين قدرة المرضى على الحركة، لكنها لا تؤدي إلى إعادة بناء الغضروف المتضرر، ما يجعل العلاجات التجديدية مجالاً مهماً للبحث العلمي.

وبيّن الفريق البحثي أن الإكسوزومات عبارة عن حويصلات مجهرية تستخدمها الخلايا لنقل البروتينات والدهون والجزيئات الوراثية التنظيمية بين الخلايا، ويمكن أن تؤثر في عمليات حيوية متعددة، من بينها تنظيم الالتهاب والمساعدة في إصلاح الأنسجة.

ويعتمد العلاج المقترح على إكسوزومات مستخلصة من الخلايا اللحمية المتوسطة، التي يمكن الحصول عليها من مصادر بيولوجية مختلفة، مثل نخاع العظم، بهدف الاستفادة من خصائصها في دعم تجدد الأنسجة.

يذكر أن نجاح التجارب السريرية قد يمهد لتطوير خيارات علاجية جديدة لالتهاب المفاصل العظمي، إلا أن اعتماد هذا النهج طبياً سيبقى مرتبطاً بإثبات فعاليته وسلامته من خلال الدراسات على البشر.