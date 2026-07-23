2536 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا-سانا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2536 حالة.



ونقلت وكالة رويترز عن السلطات قولها في آخر تحديث بشأن انتشار المرض في البلاد: تم حتى الآن تسجيل 2536 إصابة مؤكدة، بينها 1033 وفاة.



ويعتبر إيبولا من الفيروسات شديدة الخطورة التي تصيب الإنسان، ويبلغ متوسط معدل الوفيات الناجمة عنه نحو 50%، وظهرت غالبية حالات الإصابة والتفشيات المسجلة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، لذلك سميت أنواع من هذا الفيروس بأسمائها.



وأُبلغ عن تفشي المرض في الكونغو الديمقراطية وأوغندا في 2026، ما دفع السلطات الصحية الدولية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة، كما يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من آثار اقتصادية جسيمة نتيجة تفشي الفيروس، ويؤكد أن القارة السمراء قد تواجه خسائر اقتصادية كبيرة تفوق طاقتها.