المشفى الوطني بدير الزور يستلم معدات طبية حديثة

IMG 20260719 172843 المشفى الوطني بدير الزور يستلم معدات طبية حديثة

دير الزور-سانا

تسلم مشفى دير الزور الوطني، اليوم الإثنين، معدات طبية حديثة تضمنت 4 كراسي أسنان حديثة ضمن خطة إعادة تأهيل قسم جراحة الوجه والفكين في المشفى الوطني، من أصل 10 كراسٍ أرسلتها وزارة الصحة إلى محافظة دير الزور.

وأوضح رئيس قسم جراحة الوجه والفكين في المشفى الوطني علي العايد لـ سانا، أنه وصلت إلى دير الزور 10 كراسي أسنان حديثة تم تخصيص 4 منها للمشفى الوطني وواحد لكل من مركزي هرابش والضاحية في مدينة دير الزور، إضافة إلى 4 كراسٍ توزعت على مركز الروضة في البوكمال، وهجين، وبقرص فوقاني، والقورية.

وأشار العايد، إلى أن هذه الكراسي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تأهيل قسم جراحة الوجه والفكين في المشفى الوطني الذي سيقدم كل الخدمات الجراحية الصغرى منها قلع الأسنان، وقلع الأسنان المنطمرة، وتفجير الخراجات وإزالة أكياس الوجه والفكين.

ويشهد المشفى الوطني بدير الزور العديد من الحملات الطبية وأعمال إعادة التأهيل، بهدف تقديم خدمات طبية والارتقاء بالواقع الصحي في المحافظة.

IMG 20260720 120109 المشفى الوطني بدير الزور يستلم معدات طبية حديثة
IMG 20260720 120701 1 scaled المشفى الوطني بدير الزور يستلم معدات طبية حديثة
IMG 20260719 170423 المشفى الوطني بدير الزور يستلم معدات طبية حديثة
IMG 20260719 170814 المشفى الوطني بدير الزور يستلم معدات طبية حديثة
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