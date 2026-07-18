ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2181 حالة

28a714b0 6be4 11f1 bc10 3d7ab2b3079f file 1781876310387 487620268 ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2181 حالة

كينشاسا-سانا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2181 حالة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن السلطات قولها: إن عدد حالات ⁠الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2181 حالة، منها 864 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في 14 تموز الجاري، من أن تفشي مرض الإيبولا الناجم عن فيروس “بونديبوغيو” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يشهد أسرع معدل انتشار سجل حتى الآن، في وقت تأتي فيه أغلب الإصابات الجديدة من سلاسل انتقال غير معروفة.

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