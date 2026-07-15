الصحة: نتائج فحوص الكوليرا في مصياف سلبية وتراجع في حالات الإسهال‏

دمشق-سانا
أكدت وزارة الصحة استمرار متابعتها للوضع الصحي المرتبط بحالات الإسهال الحاد المسجلة في منطقة مصياف بريف محافظة حماة، بالتنسيق مع مديريتها وفرق الترصد والاستجابة، مؤكدة أن نتائج زرع العينات المأخوذة من المرضى للتحري عن الكوليرا جاءت سلبية، مع مواصلة أعمال التقصي والفحوص المخبرية والبيئية لتحديد العامل المسبب.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر قناتها على تلغرام، أن العدد التراكمي للحالات التي راجعت مشفى مصياف الوطني بلغ 620 حالة حتى الآن، إضافة إلى عدد محدود من الحالات التي راجعت المشافي الخاصة في المنطقة.
وبينت الوزارة أن التوزع اليومي للحالات أظهر تسجيل 106 حالات في 11 تموز، و92 حالة في 12 تموز، و271 حالة في 13 تموز، و76 حالة في 14 تموز، ونحو 75 حالة خلال اليوم 15 تموز، مبينة أن عدد الحالات بلغ ذروته في 13 تموز، قبل أن ينخفض بشكل واضح خلال اليومين الماضيين، في حين تواصل فرق الترصد متابعة تطور أعداد المراجعين وتحديث البيانات بصورة مستمرة.
تخريج المرضى تباعاً وعدم تسجيل وفيات
ولفتت الوزارة إلى أن غالبية الحالات المسجلة كانت خفيفة إلى متوسطة، وتلقت العلاج والرعاية اللازمة، فيما بلغ عدد الحالات الشديدة التي استدعت القبول في المشفى 38 حالة، بينها 23 طفلاً و15 بالغاً، مؤكدة متابعة الحالات المقبولة وفق تطورها الصحي، مع تخريج المرضى تباعاً بعد استقرار حالتهم وبناء على التقييم الطبي، ودون تسجيل أي حالة وفاة.
وبينت الوزارة أن نتائج فحص جزء من عينات المياه أظهرت سلامتها من الناحية الجرثومية، مشيرة إلى أنه جرى، في إطار استكمال التقصي البيئي، جمع عينات مياه جديدة من عدد من المواقع، ولا تزال نتائج الزرع المخبري لهذه العينات قيد الانتظار.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق الترصد والاستجابة الوبائية تواصل تنفيذ عمليات التقصي الميداني، ومراجعة البيانات الصحية، وتحليل التوزع الزماني والجغرافي للحالات، بالتوازي مع مراقبة مصادر مياه الشرب، وسحب العينات، وإجراء الفحوص المخبرية والبيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
نتائج مطمئنة
وأكدت الوزارة أن سلبية نتائج العينات المفحوصة للكوليرا تعد مؤشراً مطمئناً، مع استمرار أعمال التقصي والفحوص المخبرية والبيئية، لتحديد العامل المسبب والتحقق من مصادر التعرض المحتملة، على أن تعلن النتائج الإضافية فور استكمالها.
وجددت الوزارة دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، من خلال استخدام مياه شرب آمنة، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتنظيف الخضراوات والفواكه، وحفظ الأغذية بصورة سليمة، واستخدام محلول الإماهة الفموية عند الإصابة بالإسهال، وتجنب تناول المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للإسهال دون استشارة طبية، ومراجعة أقرب مركز صحي عند استمرار الأعراض أو تكرر الإقياء أو ظهور علامات التجفاف، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن.
وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في 13 من الشهر الجاري عن متابعتها الوضع الصحي في منطقة مصياف بريف محافظة حماة، عقب ورود بلاغ عن ملاحظة زيادة في أعداد المراجعين للمرافق الصحية بأعراض إسهال شديد مقارنة بالمعدل المتوقع خلال الفترة نفسها.