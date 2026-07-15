الصحة: نتائج فحوص الكوليرا في مصياف سلبية وتراجع في حالات الإسهال‏

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة الصحة استمرار متابعتها للوضع الصحي المرتبط بحالات الإسهال الحاد ‏المسجلة في منطقة مصياف بريف محافظة حماة، بالتنسيق مع مديريتها وفرق الترصد ‏والاستجابة، مؤكدة أن نتائج زرع العينات المأخوذة من المرضى للتحري عن الكوليرا ‏جاءت سلبية، مع مواصلة أعمال التقصي والفحوص المخبرية والبيئية لتحديد العامل ‏المسبب.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر قناتها على تلغرام، أن العدد التراكمي ‏للحالات التي راجعت مشفى مصياف الوطني بلغ 620 حالة حتى الآن، إضافة إلى عدد ‏محدود من الحالات التي راجعت المشافي الخاصة في المنطقة.‏

وبينت الوزارة أن التوزع اليومي للحالات أظهر تسجيل 106 حالات في 11 تموز، و92 ‏حالة في 12 تموز، و271 حالة في 13 تموز، و76 حالة في 14 تموز، ونحو 75 ‏حالة خلال اليوم 15 تموز، مبينة أن عدد الحالات بلغ ذروته في 13 تموز، قبل أن ‏ينخفض بشكل واضح خلال اليومين الماضيين، في حين تواصل فرق الترصد متابعة ‏تطور أعداد المراجعين وتحديث البيانات بصورة مستمرة.‏

‏تخريج المرضى تباعاً وعدم تسجيل وفيات

ولفتت الوزارة إلى أن غالبية الحالات المسجلة كانت خفيفة إلى متوسطة، وتلقت العلاج ‏والرعاية اللازمة، فيما بلغ عدد الحالات الشديدة التي استدعت القبول في المشفى 38 ‏حالة، بينها 23 طفلاً و15 بالغاً، مؤكدة متابعة الحالات المقبولة وفق تطورها الصحي، ‏مع تخريج المرضى تباعاً بعد استقرار حالتهم وبناء على التقييم الطبي، ودون تسجيل أي ‏حالة وفاة.‏

وبينت الوزارة أن نتائج فحص جزء من عينات المياه أظهرت سلامتها من الناحية ‏الجرثومية، مشيرة إلى أنه جرى، في إطار استكمال التقصي البيئي، جمع عينات مياه ‏جديدة من عدد من المواقع، ولا تزال نتائج الزرع المخبري لهذه العينات قيد الانتظار.‏

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الترصد والاستجابة الوبائية تواصل تنفيذ عمليات التقصي ‏الميداني، ومراجعة البيانات الصحية، وتحليل التوزع الزماني والجغرافي للحالات، بالتوازي ‏مع مراقبة مصادر مياه الشرب، وسحب العينات، وإجراء الفحوص المخبرية والبيئية، ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

‏نتائج مطمئنة

وأكدت الوزارة أن سلبية نتائج العينات المفحوصة للكوليرا تعد مؤشراً مطمئناً، مع استمرار ‏أعمال التقصي والفحوص المخبرية والبيئية، لتحديد العامل المسبب والتحقق من مصادر ‏التعرض المحتملة، على أن تعلن النتائج الإضافية فور استكمالها.‏

وجددت الوزارة دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، من خلال استخدام مياه شرب آمنة، ‏وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتنظيف الخضراوات والفواكه، وحفظ الأغذية بصورة ‏سليمة، واستخدام محلول الإماهة الفموية عند الإصابة بالإسهال، وتجنب تناول ‏المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للإسهال دون استشارة طبية، ومراجعة أقرب مركز ‏صحي عند استمرار الأعراض أو تكرر الإقياء أو ظهور علامات التجفاف، ولا سيما لدى ‏الأطفال وكبار السن.‏

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في 13 من الشهر الجاري عن متابعتها الوضع ‏الصحي في منطقة مصياف بريف محافظة حماة، عقب ورود بلاغ عن ملاحظة زيادة ‏في أعداد المراجعين للمرافق الصحية بأعراض إسهال شديد مقارنة بالمعدل المتوقع خلال ‏الفترة نفسها.‏