20 مليون فحص مخبري سنوياً في قطر.. والتحول الرقمي يدعم خدمات الطب الدقيق



الدوحة-سانا

يشهد القطاع الصحي في دولة قطر توسعاً في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات المختبرات الطبية، في إطار تعزيز الطب الدقيق ورفع كفاءة التشخيص، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء منظومة صحية رقمية متكاملة.

وأوضحت رئيسة إدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض في مؤسسة حمد الطبية الدكتورة إيناس الكواري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن مختبرات المؤسسة تجري أكثر من 20 مليون فحص مخبري سنوياً، بينها نحو 153 ألف فحص جيني لتشخيص الأمراض الوراثية والتغيرات الجينية المرتبطة بعدد من الأمراض، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج وحديثي الولادة.

وأشارت الكواري إلى أن المؤسسة طورت أنظمة رقمية متقدمة لإدارة العمليات المخبرية وربط أجهزة التحليل بالملفات الطبية الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في تسريع إصدار نتائج الفحوصات، وتحسين دقتها وكفاءة الخدمات المقدمة.

وفي مجال الطب الدقيق، بينت أن المؤسسة أطلقت لأول مرة خدمة تسلسل الإكسوم الكامل السريري (WES) داخل المختبر، إلى جانب إدخال فحوصات علم الصيدلة الجيني واضطرابات التخثر، بما يدعم تصميم خطط علاجية تتناسب مع الحالة الوراثية لكل مريض.

وأضافت: إن خدمات نقل الدم حققت الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، مع اعتماد استخدام الدم الكامل منخفض العيار من الفصيلة (O) للحالات الإسعافية الحرجة، فضلاً عن إدخال تقنية تتيح حفظ وحدات خلايا الدم الحمراء النادرة لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً.

وفي مجال زراعة الأعضاء، أوضحت الكواري أن مختبر تطابق الأنسجة يواصل دعم عمليات زراعة الكلى ونخاع العظم باستخدام تقنيات حديثة تسهم في تقليل احتمالات الرفض المناعي، فيما سجل مختبر العلاج الخلوي نمواً بنسبة 19 بالمئة في خدمات زراعة نخاع العظم مقارنة بالعام الماضي.

كما أشارت إلى توسيع خدمات الكيمياء الحيوية السريرية بإدخال فحوصات متخصصة للكشف المبكر عن أمراض القلب ومراقبة الأدوية العلاجية، إضافة إلى تشغيل أجهزة حديثة لفحص فيروسات الجهاز التنفسي باستخدام تقنية PCR.

ولفتت إلى أن مختبر الأمراض التشريحية يستقبل أكثر من 60 ألف عينة سنوياً، تشكل الحالات السرطانية أو المشتبه بها نحو 13 بالمئة منها، بينما يواصل قسم الأحياء الدقيقة تطوير برامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز إجراءات مكافحة العدوى.

وأكدت الكواري أن ما تحقق في قطاع المختبرات الطبية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مختبرية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في دولة قطر.

ويأتي هذا التطور في إطار توجه دولة قطر لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات التشخيص وتحسين جودة الرعاية الصحية.