تقنية جديدة لتدمير الخلايا السرطانية ميكانيكياً

واشنطن-سانا‏

طور فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة رايس الأمريكية تقنية علاجية ‏مبتكرة أطلق عليها اسم “المطارق الجزيئية” (‏Molecular ‎Jackhammers‏)، تقوم على تدمير الخلايا السرطانية من خلال تمزيق ‏أغشيتها ميكانيكياً من الداخل، في نهج مختلف عن آليات عمل العلاجات ‏التقليدية.‏

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة ‏Nature Chemistry‏ العلمية بقيادة ‏الباحث سيسيرون أيالا-أوروزكو وبإشراف فريق الكيميائي جيمس إم. تور ‏من جامعة رايس، وبمشاركة باحثين من مؤسسات علمية أخرى، حيث بحثت ‏الدراسة إمكانية استخدام جزيئات “الأمينوسيانين” (‏Aminocyanine‏) في ‏استهداف الخلايا السرطانية والقضاء عليها.‏

وتعتمد التقنية الجديدة على جزيئات أمينوسيانين، وهي أصباغ صناعية ‏مستخدمة في تقنيات التصوير الطبي، إذ تبدأ بالاهتزاز بصورة متزامنة عند ‏تعريضها لضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء، وبمعدل يصل إلى نحو 40 ‏تريليون ذبذبة في الثانية، ما يولد حركة ميكانيكية قادرة على إحداث تمزقات ‏في غشاء الخلية السرطانية.‏

وأظهرت التجارب المخبرية أن هذه الآلية تمكنت من القضاء على نحو 99 ‏بالمئة من الخلايا السرطانية المستهدفة، كما سجلت نتائج واعدة في نماذج ‏حيوانية، حيث تعافت نسبة من الفئران المصابة بسرطان الجلد بشكل كامل ‏بعد تلقي العلاج، وفق نتائج الدراسة المنشورة.‏

ويختلف هذا النهج عن العلاج الكيميائي التقليدي الذي يعتمد على تعطيل ‏عمليات حيوية داخل الخلايا، ما قد يسمح لبعض الأورام بتطوير آليات ‏مقاومة، إذ تستهدف “المطارق الجزيئية” البنية الميكانيكية لغشاء الخلية ‏مباشرة، وهو ما قد يجعل تطور المقاومة أكثر صعوبة.‏

وتعد الخلايا السرطانية من أكثر خلايا الجسم قدرة على الانقسام غير ‏المنضبط، نتيجة فقدانها آليات التحكم الطبيعية بدورة حياة الخلية، ما يؤدي ‏إلى تشكل الأورام وانتشارها في الأنسجة المحيطة.‏