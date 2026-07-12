صحة اللاذقية تعيد جهاز الأشعة في مركز السل للخدمة بعد تعطل دام 5 سنوات

IMG 6305 صحة اللاذقية تعيد جهاز الأشعة في مركز السل للخدمة بعد تعطل دام 5 سنوات

اللاذقية-سانا

وضعت مديرية صحة اللاذقية جهاز الأشعة في مركز السل بالخدمة مجدداً، بعد الانتهاء من أعمال إصلاحه وتأهيله إثر تعطل استمر 5 سنوات، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الصحية، وإعادة تأهيل الأجهزة الطبية في المؤسسات التابعة لها.

وأوضحت رئيسة مركز السل سميرة حسون في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن إعادة تشغيل الجهاز اختصرت الوقت والجهد على المرضى الذين كانوا يتوجهون إلى المشافي والمراكز الخاصة، إضافة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأضافت حسون: إن ربط الجهاز بتقنيات الذكاء الاصطناعي يدعم الأطباء في قراءة الصور الشعاعية بدقة أكبر، ويسهم في تحسين دقة التشخيص، الأمر الذي ينعكس على اختيار العلاج المناسب ومتابعة الحالة المرضية بكفاءة أعلى.

وبيّنت حسون أن الخدمة يستفيد منها جميع مراجعي المركز، سواء المرضى أو المخالطون لهم بهدف تقصي الإصابات، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين يقدر بنحو 200 مراجع شهرياً.

ويأتي وضع الجهاز بالخدمة ضمن جهود مديرية صحة اللاذقية لتطوير الخدمات التشخيصية في مراكزها الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمراجعين.

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