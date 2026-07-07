الصحة العالمية تحذر من موجات حر جديدة ستجتاح أوروبا

جنيف-سانا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية إلى الاستعداد للمزيد من موجات الحر الشديد.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الإخبارية، أن تحذيرات أطلقها المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوجه، قال فيها إن “أوروبا غير مستعدة لمواجهة هذه الموجات” موضحاً أن “أقل من نصف دول الإقليم الأوروبي لديها خطط واضحة للتعامل مع مخاطر الحرارة على الصحة عند ارتفاع درجات الحرارة، وهي خطط تعرفها منظمة الصحة العالمية باسم “خطط العمل الوطنية لمواجهة مخاطر الحرارة على الصحة”.

وشدد كلوجه على “ضرورة أن تعتمد جميع الدول مثل هذه الخطط، بحيث تشمل الإنذار المبكر من خلال الأرصاد الجوية، والتواصل مع الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتنسيق بين سلطات الصحة العامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية والإسكان والتخطيط الحضري”.

ولتفادي تكرار السيناريو الذي حدث في الأسابيع الماضية، عقد كلوجه مكالمة طارئة بشأن موجات الحر الشديد، جمعت ممثلين عن 41 دولة أوروبية والمفوضية الأوروبية ومجموعات من المجتمع المدني لتحليل الدروس المستفادة من موجة الحر السابقة.

وأشاد كلوجه بمبادرات مثل نظام رصد الوفيات في إيطاليا، وإستراتيجية التواصل الإعلامي في إسبانيا، وخطة مواجهة الحر التي حدثتها النمسا، ودعا إلى تطبيقها في أماكن أخرى.

وبدأت موجة الحر التالية بالتشكل فوق المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في البرتغال وجنوب إسبانيا هذا الأسبوع إلى 43 درجة، بينما تستعد فرنسا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) لارتفاع جديد في الحرارة.