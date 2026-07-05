وزير الصحة يبحث مع وفد سوداني تعزيز التعاون الصحي والدوائي بين البلدين

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى دمشق خالد محمد علي، والوفد المرافق له ‏الذي ضمّ وكيل وزارة الصحة السودانية علي بابكر سيد أحمد محمد، وأمين عام المجلس القومي للأدوية والسموم محمد ‏بشير حسن محمد، آفاق التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين.

وركز اللقاء، الذي جرى اليوم الأحد في مقر وزارة الصحة بدمشق، على سبل تعزيز التعاون في المجال الدوائي، وآليات ‏الاستيراد الدوائي، ومناقشة فرص التعاون في البعثات الطبية، وتبادل الخبرات في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية‎.‎

وأكد الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الطبية، وتوظيفها بما يخدم القطاع الصحي، ويسهم في تعزيز التعاون الصحي بين ‏البلدين‎.‎

وكان وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف بحث يوم الجمعة الماضي، مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية ‏الاجتماعية في السودان أبو بكر كوكو ضحية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، وذلك ‏على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة في العاصمة المغربية الرباط.‏