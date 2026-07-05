وزير الصحة يبحث مع وفد سوداني تعزيز التعاون الصحي والدوائي بين البلدين

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى دمشق خالد محمد علي، والوفد المرافق له الذي ضمّ وكيل وزارة الصحة السودانية علي بابكر سيد أحمد محمد، وأمين عام المجلس القومي للأدوية والسموم محمد بشير حسن محمد، آفاق التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين.
وركز اللقاء، الذي جرى اليوم الأحد في مقر وزارة الصحة بدمشق، على سبل تعزيز التعاون في المجال الدوائي، وآليات الاستيراد الدوائي، ومناقشة فرص التعاون في البعثات الطبية، وتبادل الخبرات في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية.
وأكد الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الطبية، وتوظيفها بما يخدم القطاع الصحي، ويسهم في تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
وكان وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف بحث يوم الجمعة الماضي، مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان أبو بكر كوكو ضحية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة في العاصمة المغربية الرباط.