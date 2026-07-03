وزير الصحة يتفقّد جرحى التفجير الإرهابي بدمشق ‏

دمشق-سانا

أجرى وزير الصحة السوري مصعب العلي اليوم الجمعة جولة تفقدية في الهيئة العامة لمشفى ‏دمشق (المجتهد)، للاطمئنان على حالة جرحى الانفجار الإرهابي الذي وقع يوم ‏أمس الخميس في أحد المقاهي قرب القصر العدلي بدمشق، والوقوف على مستوى الخدمات ‏الطبية المقدمة لهم.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير العلي اطلع خلال جولته في أقسام المشفى ‏على الحالة الصحية لعدد من المصابين، واستمع إلى شرح من الكوادر الطبية حول حالاتهم ‏وخطط علاجهم.‏

وأكد الوزير العلي ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية ‏للمصابين، مثمناً جهود الكوادر الطبية والإسعافية التي استجابت للحادث منذ لحظة وقوعه.‏

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي إلى 10 قتلى، ‏و21 مصاباً.‏ ‏