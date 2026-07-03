وزير الصحة يتفقّد جرحى التفجير الإرهابي بدمشق ‏

دمشق-سانا
أجرى وزير الصحة السوري مصعب العلي اليوم الجمعة جولة تفقدية في الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد)، للاطمئنان على حالة جرحى الانفجار الإرهابي الذي وقع يوم أمس الخميس في أحد المقاهي قرب القصر العدلي بدمشق، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير العلي اطلع خلال جولته في أقسام المشفى على الحالة الصحية لعدد من المصابين، واستمع إلى شرح من الكوادر الطبية حول حالاتهم وخطط علاجهم.
وأكد الوزير العلي ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية للمصابين، مثمناً جهود الكوادر الطبية والإسعافية التي استجابت للحادث منذ لحظة وقوعه.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي إلى 10 قتلى، و21 مصاباً.