وزير الصحة يتفقّد جرحى التفجير الإرهابي بدمشق ‏

IMG 20260703 153137 030 وزير الصحة يتفقّد جرحى التفجير الإرهابي بدمشق ‏

دمشق-سانا

أجرى وزير الصحة السوري مصعب العلي اليوم الجمعة جولة تفقدية في الهيئة العامة لمشفى ‏دمشق (المجتهد)، للاطمئنان على حالة جرحى الانفجار الإرهابي الذي وقع يوم ‏أمس الخميس في أحد المقاهي قرب القصر العدلي بدمشق، والوقوف على مستوى الخدمات ‏الطبية المقدمة لهم.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير العلي اطلع خلال جولته في أقسام المشفى ‏على الحالة الصحية لعدد من المصابين، واستمع إلى شرح من الكوادر الطبية حول حالاتهم ‏وخطط علاجهم.‏

وأكد الوزير العلي ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية ‏للمصابين، مثمناً جهود الكوادر الطبية والإسعافية التي استجابت للحادث منذ لحظة وقوعه.‏

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي إلى 10 قتلى، ‏و21 مصاباً.‏ ‏

IMG 20260703 153137 173 وزير الصحة يتفقّد جرحى التفجير الإرهابي بدمشق ‏
IMG 20260703 153137 292 وزير الصحة يتفقّد جرحى التفجير الإرهابي بدمشق ‏
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