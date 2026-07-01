وزارة الصحة والمنظمة العربية الأوروبية لطب العيون تطلقان حملة حزيران في مشفى المواساة

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع المنظمة العربية الأوروبية لطب العيون (AEOS)، حملة حزيران لجراحات العيون التخصصية وبرامج التدريب في مشفى المواساة الجامعي، بهدف تقديم خدمات جراحية متقدمة في اختصاصات العيون الدقيقة، وتعزيز التدريب العملي للأطباء المقيمين وطلاب الدراسات العليا.



وتضمنت الحملة إجراء 15 عملية جراحية نوعية لحالات متقدمة، شملت يوم أمس الثلاثاء خمس عمليات لمعالجة الساد (الماء الأبيض)، وثلاث عمليات لارتفاع ضغط العين (الزرق/الجلوكوما) باستخدام تقنيات حديثة تضمنت زراعة دعامات تصريف دقيقية (Stents)، إضافة إلى عمليات متخصصة للأطفال، وعمليات مماثلة اليوم الأربعاء.

الجمع بين الخدمة الطبية والتدريب التخصصي

وأكد استشاري أمراض وجراحة العيون في ألمانيا وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية الأوروبية لطب العيون الدكتور أحمد رحال، في تصريح لمراسلة سانا اليوم، أن الحملة تجمع بين البعد الإنساني في تقديم الرعاية الطبية والجانب الأكاديمي من خلال تنفيذ جراحات نوعية، بالتوازي مع تدريب الأطباء المقيمين وطلاب الدكتوراه والمقيمين الفرعيين في الاختصاصات الدقيقة.



وأوضح رحال أن البرنامج التدريبي يستهدف مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن استدامة الأثر العلمي ونقل الخبرات، بمشاركة عشرة أطباء سوريين، تحت إشراف جراحين متطوعين من ذوي الخبرة والكفاءة في المراكز الطبية الأوروبية.

من جانبه، أوضح الطبيب في مشفى المواساة والحائز درجة الدكتوراه في اختصاص طب العيون الدكتور باسل الجردي، أن العمليات الجراحية شملت معالجة الساد وارتفاع ضغط العين باستخدام أحدث التقنيات الجراحية.

آلية استقبال المرضى

وأشار الجردي إلى أن استقبال المرضى يتم عبر التواصل مع المسجلين مسبقاً على المنصة الإلكترونية، ممن خضعوا لفحوص أولية ورُشحوا للاستفادة من الحملة، حيث يُعاد تقييم كل حالة بالتنسيق مع الأطباء المشرفين والاختصاصيين للتأكد من ملاءمة الاستطباب، قبل استكمال التحاليل الطبية ووضع الخطة العلاجية المناسبة.



وتأتي الحملة ضمن مشروع “شراكات المشافي” المدعوم من الحكومة الألمانية، بالشراكة مع مشفى آسن الجامعي في ألمانيا ومبادرة أطباء العيون السوريين، ويهدف إلى إعادة تأهيل الكوادر الطبية المحلية، وتعزيز قدراتها في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وتأسست المنظمة العربية الأوروبية لطب العيون (AEOS) في الـ 12 من تشرين الأول عام 2024، بهدف تعزيز التشبيك بين أطباء العيون في أوروبا والبلدان العربية، وتطوير الكفاءات العلمية، ودعم المشاريع الإغاثية والبنية التحتية للقطاع الصحي، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والارتقاء بالتعليم الطبي والبحث العلمي.

