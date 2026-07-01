وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية تعزيز جاهزية القطاع الصحي

إسطنبول-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط هانس غلوكه، سبل دعم القطاع الصحي في سوريا وتعزيز جاهزيته، وذلك على هامش مشاركته في أعمال “مؤتمر حماية الصحة في الزلازل” المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، استعراض أبرز الاحتياجات الصحية الراهنة، إلى جانب مناقشة الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية في ظل التحديات التي واجهت المنظومة الصحية.

كما قدّم الوزير العلي عرضاً للخطة المستقبلية التي تتبناها الوزارة بهدف رفع جاهزية النظام الصحي، وتعزيز قدراته الاستيعابية والاستجابة للطوارئ، وبحث آليات دعم هذه الخطة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في تحسين واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان وزير الصحة بحث، في السادس من حزيران الماضي، مع وفد من منظمات الصحة العالمية (WHO)، والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومواجهة التحديات الصحية والأوبئة.

كما بحث في الثاني والعشرين من أيار الماضي، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين، وذلك خلال اللقاء الذي جرى في جنيف أثناء مشاركة الوفد السوري برئاسة الوزير في الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية.