تزويد قسم غسيل الكلى في مشفى تدمر بأجهزة حديثة مقدمة من منظمة الأمين

حمص-سانا

زودت مديرية الصحة في محافظة حمص اليوم الأربعاء، قسم غسيل الكلى في مشفى تدمر بأجهزة غسيل كلى حديثة مقدمة من منظمة الأمين للمساعدة الإنسانية، تمهيداً لوضعها بالخدمة خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال التجهيزات الفنية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية في البادية السورية.

وأوضح مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي في تصريح لمراسل سانا، أن قسم غسيل الكلى المرتقب افتتاحه، يشكل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للقطاع الصحي في البادية السورية، لما يوفره من خدمة نوعية لمرضى الفشل الكلوي في مدينة تدمر ومحيطها، الذين كانوا يضطرون إلى قطع أكثر من 160 كيلومتراً للوصول إلى مدينة حمص لإجراء جلسات الغسيل الدورية، بما ينهي معاناتهم من مشقة السفر.

وأشار الحمصي إلى أن توفير هذه الخدمة في تدمر يسهم في تشجيع الأهالي على الاستقرار، والعودة إلى مناطقهم، ويدعم جهود إعادة الحياة الطبيعية إليها، إلى جانب تخفيف الضغط عن مشافي مدينة حمص المركزية.

وبين أن قسم غسيل الكلى أصبح مجهزاً بستة أجهزة غسيل كلى مع ملحقاتها، بما في ذلك محطة متطورة لتحلية المياه ومنظومة كهربائية احتياطية تضمن استمرارية العمل، لافتاً إلى أن مديرية الصحة وضعت خطة لتطوير القطاع الصحي في المنطقة تشمل إعادة تأهيل وتفعيل المراكز الصحية في ريف تدمر، وتعزيز منظومة الإسعاف بسيارات دفع رباعي تتناسب مع طبيعة المنطقة، إضافة إلى دراسة تفعيل وتوسيع أقسام العناية المشددة والعمليات النسائية والتوليد في المشفى.

من جانبه لفت مدير مشفى تدمر الدكتور وليد عود في تصريح مماثل إلى أنه تم اليوم استلام أربعة أجهزة غسيل كلى مقدمة من منظمة الأمين، ليصبح العدد الإجمالي في القسم ستة أجهزة، مبيناً أن القسم سيبدأ العمل خلال نحو أسبوع بعد استكمال بعض المستلزمات الفنية اللازمة، ليتمكن من استقبال المرضى وإجراء جلسات غسيل الكلى.

ونوه عود بأن أبرز التحديات الحالية تتمثل في عدم وجود طبيب مختص بأمراض الكلى رغم جاهزية الكادر التمريضي، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال هذا الجانب بالتزامن مع افتتاح القسم.

بدوره أكد مدير المكتب الداخلي لمنظمة الأمين للمساعدة الإنسانية عبد السلام الأمين، أن دعم المشفى بأجهزة غسيل الكلى يأتي انطلاقاً من أهمية مشفى تدمر بوصفه المشفى الوحيد الذي يخدم مناطق واسعة في البادية السورية، مشيراً إلى أن قسم غسيل الكلى يعد الأول من نوعه في البادية، وسيخدم أهالي تدمر والسخنة والمناطق المجاورة.

وأشار الأمين إلى أن المنظمة ستعمل على تدريب الكوادر الصحية على تشغيل الأجهزة، وتأمين الصيانة الدورية لها، والاستمرار في دعم مديرية صحة حمص بأجهزة غسيل الكلى وفق الاحتياجات، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتشجيع عودة الأهالي إلى مناطقهم.

ويُعد الافتتاح المرتقب لقسم غسيل الكلى في مشفى تدمر، محطة مهمة في مسار تطوير الخدمات الصحية في البادية السورية، لما يوفره من رعاية تخصصية للمرضى داخل مناطقهم، ويعكس ثمرة التعاون بين القطاع الصحي والمنظمات الإنسانية لتأمين خدمات طبية مستدامة تسهم في تحسين الواقع الصحي وتلبية احتياجات الأهالي.