وزارة الصحة السورية تُطلق برنامج إعداد المدربين في صحة ‏الأم والطفل

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني ‏الماليزي ‎ (MTCP) ‎ومؤسسة “ميرسي ماليزيا‎” (MERCY ‎Malaysia) ‎برنامج إعداد المدربين في صحة الأم والطفل لعام ‌‏2026″، بهدف بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية، وذلك في ‏فندق الشام بدمشق‎.‎

ويركّز البرنامج على تعزيز رعاية حديثي الولادة، وتحسين الإدارة ‏المتكاملة لصحة الطفل، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية ‏عالية الجودة، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية في سوريا‎.‎

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تعزيز صحة الأم ‏والطفل يمثّل أولوية وطنية، مشيرةً إلى أنه رغم التقدم الذي تحقق، ‏لا تزال هناك فجوات في عدد من المؤشرات الصحية، بما في ذلك ‏وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة، ما ‏يستدعي الاستثمار المستدام في بناء القدرات البشرية، وتحسين جودة ‏الخدمات الصحية‎.‎

وثمّنت الوزارة هذه الشراكة، مؤكّدة أن خبرات الشركاء وتعاونهم ‏أسهما في تصميم البرنامج وتنفيذه، في نموذج يجسّد التعاون الدولي ‏القائم على الاحترام المتبادل، وتوحيد الأولويات‎.‎

حضر إطلاق البرنامج معاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين ‏الخطيب‎.‎

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية التي أطلقتها ‏وزارة الصحة في كانون الأول 2025، والتي تعكس رؤية وطنية ‏شاملة تُوجَّه نحو تنسيق عمل المؤسسات الحكومية والشركاء ‏الدوليين والمنظمات غير الحكومية، بما يضمن الفاعلية في إعادة ‏بناء النظام الصحي، وتستند إلى مبادئ العدالة الصحية، والاستثمار ‏في الإنسان، بما يتوافق مع أحدث الرؤى الدولية في مجال الصحة‎.‎