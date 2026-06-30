وزارة الصحة السورية تُطلق برنامج إعداد المدربين في صحة ‏الأم والطفل

دمشق-سانا
أطلقت وزارة الصحة السورية، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني الماليزي (MTCP) ومؤسسة “ميرسي ماليزيا” (MERCY Malaysia) برنامج إعداد المدربين في صحة الأم والطفل لعام 2026″، بهدف بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية، وذلك في فندق الشام بدمشق.
ويركّز البرنامج على تعزيز رعاية حديثي الولادة، وتحسين الإدارة المتكاملة لصحة الطفل، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية عالية الجودة، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية في سوريا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تعزيز صحة الأم والطفل يمثّل أولوية وطنية، مشيرةً إلى أنه رغم التقدم الذي تحقق، لا تزال هناك فجوات في عدد من المؤشرات الصحية، بما في ذلك وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة، ما يستدعي الاستثمار المستدام في بناء القدرات البشرية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وثمّنت الوزارة هذه الشراكة، مؤكّدة أن خبرات الشركاء وتعاونهم أسهما في تصميم البرنامج وتنفيذه، في نموذج يجسّد التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، وتوحيد الأولويات.
حضر إطلاق البرنامج معاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين الخطيب.
وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الصحة في كانون الأول 2025، والتي تعكس رؤية وطنية شاملة تُوجَّه نحو تنسيق عمل المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية، بما يضمن الفاعلية في إعادة بناء النظام الصحي، وتستند إلى مبادئ العدالة الصحية، والاستثمار في الإنسان، بما يتوافق مع أحدث الرؤى الدولية في مجال الصحة.