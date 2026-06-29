مديرية صحة حمص تنهي التعاقد مع طبيب وتحيله للقضاء لضبط مخالفات مالية بحق المرضى

حمص- سانا

أصدرت مديرية الصحة في محافظة حمص، قراراً بإنهاء التعاقد بشكل فوري مع أحد الأطباء العاملين لديها وإحالته إلى القضاء المختص، بعد ضبطه متلبساً بتقاضي مبالغ مالية غير قانونية من عدد من المرضى مقابل تسريع أدوارهم لإجراء عمليات تفتيت الحصيات.

وأوضحت مديرية الصحة عبر منشور في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الطبيب وفق الأنظمة والقوانين النافذة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأكدت المديرية أن أي تجاوز أو استغلال لحاجة المرضى، أو أي ممارسة تمس نزاهة القطاع الصحي وكرامة المواطن، ستُواجَه بإجراءات حازمة ودون أي تهاون، مشددة على أنه لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.

ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز مالي أو طلب مبالغ غير قانونية مقابل تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال مراجعة مكتب مدير الصحة مباشرة، بما يسهم في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد ويكرّس مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع الصحي.

ويأتي هذا الاجراء القانوني في إطار التزام مديرية صحة حمص بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وصون حقوق المواطنين، ومكافحة جميع أشكال الفساد والابتزاز.